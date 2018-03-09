8 Mart'ta dünya kadınları nasıl harekete geçti?

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde dünyanın dört bir yanındaki kadınlar haklarının peşine düşmek için harekete geçti. İspanya'da daha önce görülmemiş bir grev yapılırken, Fransa'da kadınlara daha az ücret ödeyen şirketler kamuoyuna ifşa edilmekle tehdit edildi. İstanbul'da binlerce kadın eylem yaptı, Iraklı kadınlar ise kısaltılmış bir 'maraton' koştu.

İspanya'daki grevde yüzlerce tren iptal edilirken, ülkenin dört bir yanında kadın hakları için eylemler yapıldı.

İspanyol kadınlar, İzlanda'da 1975 yılında kadınların ekonomiye ve topluma katkılarını göstermek için yaptıkları 24 saatlik grev tekrarlamak istiyordu. 10 sendika cinsiyet eşitliği talebini dile getirdi.

Kadın televizyon ve radyo sunucuları yayına çıkmadı ve İspanyol devlet televizyonu TVE tekrar programlarını yayına sokmak zorunda kaldı. Polis, Barcelona'daki kadın hakları yürüyüşüne 200 bin kişinin katıldığını duyurdu.

Ancak ülkenin en büyük iki sendikası 24 saatlik greve katılmayı reddetti ve bunun yerine üyelerinden sadece iki saat iş durdurmalarını istedi. Bu iş durdurma eylemine 5,3 milyon kişinin katıldığı belirtildi.