8 Mayıs Amerikan Basınından Özetler

New York Times ise New York eyaleti Başsavcısı Eric Schneiderman'ın, New Yorker dergisinin, kendisini fiziksel saldırıyla suçlayan dört kadının açıklamalarına yer vermesinden birkaç saat sonra aniden istifa ettiğini bildiriyor. Gazete Schneiderman'ın suçlamaları reddettiğini, ancak suçlamaların mesleki davranışlarıyla ilgisi olmasa bile görevlerini yerine getirmesini engelleyeceği için istifa etmeye karar verdiğini kaydettiğini yazıyor. Habere göre 63 yaşındaki Demokrat Partili Schneiderman'ın istifa kararı, cinsel taciz ve tecavüze karşı başlatılan #MeToo hareketinin ön saflarında yer alan bir siyasetçinin yaşadığı utanç verici düşüşün son örneği. Schneiderman'la aşk ilişkisi yaşayan kadınların New Yorker dergisine anlattıklarına göre Schneiderman, aşırı alkol alıp cinsel ilişki öncesi ve sonrasında kendilerini dövüyor, hatta boğazlarını sıkıyordu. Scheiderman son yıllarda Başkan Trump'a karşı en sert eleştirileri yönelten simalardan biri olarak öne çıkıyordu. Hatta Scheiderman, cinsel taviz ve tecavüzle suçlanan ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'in şirketine karşı dava açmış ve Weinstein hakkında, ”Şimdiye kadar bu kadar büyük çaplı bir rezaletle karşılaşmamıştık,” demişti.