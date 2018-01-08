8 Ocak Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, Amerika'nın doğu kıyısını etkisi altına alan şiddetli soğuk ve yağışlı hava nedeniyle aksamalar yaşayan hava trafiğinin, New York'un JFK Havalimanı'nda boru patlaması nedeniyle ana terminallerden birini su basmasıyla birlikte çok sayıda yolcu için kabusa dönüştüğünü yazıyor. Gazete, JFK Havalimanı'nın 4 numaralı uluslararası terminalindeki su baskını nedeniyle terminalin üçte ikisini yaklaşık on santim derinliğinde su kapladığını, bu nedenle yurtdışı uçuşlarda gecikmeler yaşandığını bildiriyor. Habere göre aynı havaalanında aşırı soğuk nedeniyle patlayan su borusunun yol açtığı aksamalardan önce de haftasonu bazı sorunlar yaşandı. Soğuk hava, bagaj taşıma sistemlerinin ve pistlerdeki ekipmanların bozulmasına neden oldu. Gazete, dün Amerika genelinde 550 uçuşun iptal edildiği, 3 bin 400 uçuşunsa gecikmeli olarak yapıldığı bildiriyor.

Wall Street Journal bugün ayrıca Amerika genelinde çok sayıda hastanenin serum torbası sıkıntısı çektiğini, durumun artık bir kriz haline gelmek üzere olduğunu yazıyor. Habere göre bunun nedeni, Amerika'da serum torbası imal eden başlıca firma olan Baxter International'ın Porto Riko'daki fabrikasının kasırgada büyük zarar görmesi ve uzun süredir devam eden elektrik kesintisi nedeniyle imalata yeniden başlanamaması. 50 eyaletin 46'sında grip salgını baş göstermesi üzerine hastanelerin acil servislerinde aşırı yoğunluk yaşanıyor. Ancak hastanelerde yeterli miktarda serum torbası bulunmaması nedeniyle grip vakalarına zamanında müdahale edilememesi kaygıları giderek artıyor. Hastaneler, hasta yoğunluğuna bağlı olarak günde binlerce adet serum torbasına ihtiyaç duyabiliyor. Gazeteye göre Boston'daki bir hastane, elinde sadece bir ya da iki günlük serum torbası kaldığı için cam seruma geçiş yaptı.