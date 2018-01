8 Ocak Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, Amerika'nın doğu kıyısını etkisi altına alan şiddetli soğuk ve yağışlı hava nedeniyle aksamalar yaşayan hava trafiğinin, New York'un JFK Havalimanı'nda boru patlaması nedeniyle ana terminallerden birini su basmasıyla birlikte çok sayıda yolcu için kabusa dönüştüğünü yazıyor. Gazete, JFK Havalimanı'nın 4 numaralı uluslararası terminalindeki su baskını nedeniyle terminalin üçte ikisini yaklaşık on santim derinliğinde su kapladığını, bu nedenle yurtdışı uçuşlarda gecikmeler yaşandığını bildiriyor. Habere göre aynı havaalanında aşırı soğuk nedeniyle patlayan su borusunun yol açtığı aksamalardan önce de haftasonu bazı sorunlar yaşandı. Soğuk hava, bagaj taşıma sistemlerinin ve pistlerdeki ekipmanların bozulmasına neden oldu. Gazete, dün Amerika genelinde 550 uçuşun iptal edildiği, 3 bin 400 uçuşunsa gecikmeli olarak yapıldığı bildiriyor.

New York Times ise kısa süre önce satışa sunulan ve Başkan Trump'ın Beyaz Saray günlerinin perde arkasını aktaran kitabın yazarı Michael Wolff'a tartışmalı açıklamalar yapan Beyaz Saray eski baş stratejisti Steve Bannon'ın şimdi geri adım atma taktiği geliştirmeye başladığını bildiriyor. Gazete, Wolff'un Öfke ve Ateş adlı kitabında Başkan Trump hakkında dile getirdiği görüşleri nedeniyle siyasi müttefikleri ve mali destekçileri tarafından aniden yalnız bırakılan Bannon'un yaptığı yorumları geri çevirme çabasına girip daha önce Ruslarla görüştüğü için "hain” olarak nitelediği Başkan Trump'ın oğlu Donald Jr'ı şimdi "vatansever, iyi bir insan” olarak tanımladığını yazıyor. Habere göre Bannon, dün yaptığı açıklamada, herhangi bir özür ifadesine yer vermedi. Bunun yerine "Başkana ve başkanın önceliklerine verdiğim sarsılmaz destek sürüyor” şeklinde bir ifade kullanan Bannon, Ateş ve Öfke'de yazılanlara tepki vermekte geciktiği için de ayrıca pişman olduğunu kaydetti.

New York Times bugün ayrıca özellikle Avrupa ülkelerinin Başkan Trump'ın Twitter mesajlarını nasıl değerlendirdiklerine ilişkin bir habere yer ayırıyor. Gazete, başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana Trump'ın tweetlerinin iki özelliğinin öne çıktığını yazıyor. Bunlardan ilki Trump'ın kendisinden önce gelen Amerikan başkanlarının kendilerini ifade etme geleneğinden ne kadar çok saptığı, diğeriyse sarf ettiği sözlerin ne kadarını eyleme dönüştürdüğüyle ilgili. Habere göre birçok ülke, Trump'ın kullandığı kelimelere kulak asıp asmama konusunda kararsız kalıyor, çünkü Twitter mesajlarının resmi politikaları mı yansıttığı yoksa sadece içi boş tehditler mi olduğu anlaşılamıyor. Uzmanlara göre amacı ister seçmen tabanını memnun etmek, ister öfkesini boşaltmak olsun Trump'ın tweetleri hem yönetimine hem de başkanlık makamına olan güveni sarsıyor. Twitter mesajlarının da Beyaz Saray'dan gelen her türlü açıklama gibi algılanması gerektiğini kaydeden uzmanlar, bir Amerikan başkanının sarf ettiği her sözün tüm dünyada dikkatle izlendiği uyarısında bulunuyor.