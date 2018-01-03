"8 Ocak" boşanma davası açmak için en popüler gün

Mergim Özdamar / İstanbul, 3 Ocak (DHA) – Birleşik Krallık'ta avukatlar, "8 Ocak"ı, Noel ve yılbaşı döneminden sonra, çiftlerin evliliklerine son vermeyi düşünmelerinin artmasıyla, avukatlar tarafından "Boşanma Günü" olarak adlandırıyor.

Birleşik Krallık'ın en büyük ilişki derneklerinden biri olan Relate, Ocak ayında evlilik veya uzun vadeli bir ilişki ile ilgili aldığı telefon görüşmelerinin Noel dönemi boyunca zirveye ulaştığını açıkladı.

Ayrıca, boşanma destek servisi Amicable tarafından analiz edilen verilere göre, Ocak ayında 40 bin 500'den fazla kişi internet üzerinde "boşanma" ile ilgili arama yapacak.

Geçen Ocak ayında Relate, yardım hattında aylık ortalama yüzde 24 artış yaşamıştı ve bu yıl benzer bir seviyeye ulaşılması bekleniyor.

Cardiff merkezli Lux firmasının kurucusu Charlotte Leyshon, kendisi ve arkadaşları Ocak ayında işe geri döndüklerinde boşanma davalarında büyük bir artış gördüklerini söyledi.

Leyshon bir keresinde Noel Gününde bir kadın tarafından arandığını açıkladı. Leyshon'ın söylediğine göre arayan kadın, Noel ağacının altına yerleştirilmiş ve kocasının gizli ilişkisinin olduğu başka bir kadına aldığı Rolex saatin makbuzunu buldu.