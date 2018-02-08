8 Şubat Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Senato'daki liderlerin önümüzdeki iki yıl için askeri ve sosyal programlara milyarlarca dolarlık bütçe sağlayacak ve federal borçlanma limitini yükseltecek anlaşmaya vararak, Kongre'yi uzun süredir meşgul eden bütçe çekişmelerine son verdiğini bildiriyor. Gazete, anlaşma uyarınca şu anki mali yıl içinde askeri harcamaların 80 milyar dolar, önümüzdeki yıl ise 85 milyar dolar arttırılacağını, savunma amaçlı olmayan harcamalarınsa bu yıl 63, gelecek yıl 68 milyar dolar artacağını yazıyor. Anlaşmanın bugün Kongre'deki oylama sonucu onaylanması durumunda hükümetin Eylül ayına kadar işlemesini sağlayacak uzun vadeli harcama paketinin önümüzdeki haftalar içinde hazırlanması gerekiyor. Habere göre bütçe anlaşmasının, Aralık ayı sonunda kabul edilen vergi indirimi yasasının etkisi olarak ortaya çıkacak bütçe açığını daha da büyütmesi bekleniyor. Ancak anlaşma her iki partiyi de uzun süredir elde etmeye çalıştıkları zafere eriştirdiği için, bütçe açığı meselesi şimdilik önemsenmiyor ve gündeme gelmiyor. Öte yandan borçlanma limiti de 2019 Mart ayına kadar kaldırıldığı için bu konu üzerindeki anlaşmazlıklar, en azından Kasım 2018 Kongre ara seçimleri sonrasına kadar ertelenmiş görünüyor.

New York Times bugün ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dört aydan uzun süren müzakerelerden sonra yeni hükümeti nihayet açıkladığını yazıyor. Gazete, Merkel'in eski ortaklarıyla yeni bir anlaşma yapmaya çalıştığını bildiriyor. Habere göre 12 yıldır iktidarda olan Merkel, görüşmelerden mutlu ve umutlu değil, yorgun bir şekilde çıktı. Bunun nedeni, Merkel'in eski ortakları sosyal demokratlarla kurduğu koalisyonun, aslında Alman halkının seçimlerde tam da karşı tavır koyduğu türden bir anlaşma olması. Ancak Almanya için ideal olmayan bu koalisyon, tüm Avrupa, özellikle de Fransa açısından bakıldığında aslında müjdeli haber anlamına geliyor. Bunun nedeni, Almanya'daki yeni koalisyonun, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Avrupa'yı Almanya'nın uzun süredir dayattığı kemer sıkma politikalarından uzaklaştırmak için fırsat tanıması. Almanya Maliye Bakanlığı'nın başına Merkel müttefiki, mali esneklik karşıtı Wolfgang Schauble'nin yerine bir sosyal demokratın geçecek olması, mali esneklikten yana olan Macron'un elini daha da güçlendiriyor. Gazeteye göre Avrupalılar genel olarak biraz zayıflamış bir Almanya'nın, Avrupa'da denge sağlayacağı görüşünde.

Washington Post ise Amerikan Ordusu'nda 40 yıllık askeri kariyerinin ardından Savunma Bakanı olan James Mattis ve Başkan Trump arasındaki ilişkiyi irdelediği bir değerlendirmeye yer veriyor. Gazete, Bağdat saldırısının mimarı olan, aynı zamanda eski Başkan Obama'yı İran'a karşı daha sert tavır koymaya zorlayan Mattis'in günümüzdeki rolünün, dürtüleriyle hareket eden Trump'ı zaptetmeye çalışmak olduğunu yazıyor. Değerlendirmeye göre Mattis'in karşı karşıya olduğu en büyük zorluk, Amerika'nın düşmanlarına saldırmak için sabırsızlanan ve kısa yoldan savaş kazanma peşinde olan Trump üzerindeki etkisini korumak için Başkan'la olan ilişkisini dengede tutmak. Mattis, Afganistan ve Somali'den çekilmek isteyen Trump'a karşı çıkarak bu bölgelerde Amerikan nüfuzunun devamlılığını sağladı. İran ve Kuzey Kore meselelerindeyse Trump'ın askeri güç sergileme arzusunu dizginlemeyi başardı. Mattis ayrıca Dışişleri Bakanlığı üzerinde de etki oluşturarak diplomatlarla, bakanlığın başındaki Rex Tillerson'dan daha fazla birebir ilişki içine girdi. Gazete, medyanın odak noktası olmaktan kaçınan ve Trump'a karşı hangi mücadelelerin verilmesi gerektiği konusunda tutarlı seçimler yapan Mattis'in, Trump Yönetimi içindeki etki alanını genişletmeyi başardığı yorumunda bulunuyor.