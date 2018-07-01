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8 yaşındaki 'dahi' çocuk üniversiteye gitmeye hazırlanıyor

01.07.2018 13:11 | Son Güncelleme

Belçika'da yüksek IQ'su olan bir çocuk toplam bir buçuk yıllık eğitimle 8 yaşında üniversite öncesi eğitimini tamamladı.

8 yaşındaki 'dahi' çocuk üniversiteye gitmeye hazırlanıyor

Belçikalı bir baba ile Hollandalı bir annenin çocuğu olan Laurent Simons'un ailesine göre IQ'su 145 ölçüldü.

140'ın üzerindeki IQ'lu kişiler dahi ya da dahiye yakın olarak kabul ediliyor.

Belçika radyosu RTBF'ye konuşan 8 yaşındaki Lauren, "çok geniş olduğu, istatistik barındırdığı, geometri ve cebir içerdiği için" en sevdiği dersin matematik olduğunu söyledi.

Laurent Simons yalnızca iki aylık bir yaz tatilinin ardından üniversiteye başlayacak.

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Simons'un babası oğlunun daha küçükken diğer çocuklarla oynamakta zorlandığını ve oyuncaklara da özel bir ilgi duymadığını anlatarak, "Gelecekte bir marangoz olmaya karar verirse de bizim için problem değil. Mutlu olsun yeter." dedi.

Küçük 'dahi' cerrah veya astronot olmayı düşündüğünü ama sonra bilgisayarlara ilgi duymaya başladığını da söyledi.

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8 yaşında dahi çocuk üniversite Belçika

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