8 yaşındaki oğluna 'eşcinsel' olduğu düşüncesiyle eziyet eden acımasız anneye müebbet

Acımasız annenin erkek arkadaşı olan 37 yaşındaki Isauro Aguirre ölüm cezası aldı. Mahkeme tutanaklarında vicdansız çiftin küçük çocuğu kırbaçladığıi dövdüğü ve işkence ettiği belirtildi.

ANNESİ VE ERKEK ARKADAŞI ÇOCUĞU 'EŞCİNSEL' DİYE ÖLDÜRDÜ

Olay küçük Gabriel'in işkenceler sonucu hayatını kaybetmesiyle ortaya çıktı.

Mahkeme tutanaklarında acımasız çiftin küçük çocuğa yaptığı diğer kan donduran işkenceler de yer aldı.

KEDİ İDRARI İÇİRDİLER

Küçük çocuğun biber gazına maruz bırakıldığı, kendi dışkısını yemeye zorlandığı, sık sık ağzının bantlandığı, aç bırakıldığı, kedi idrarı içirildiği, üzerinde sigara södürüldüğü ve sık sık kabine kapatıldığı belirlendi.

Los Angeles Bölge Savcılığı da çocuğun bulunduğu sırada ellerinin ve ağzının bantlı olduğunun altını çizdi.

Acımasız çift cezaları infaz edilene kadar hapishanede kaderlerini bekleyecek.



