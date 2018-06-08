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8 yaşındaki oğluna 'eşcinsel' olduğu düşüncesiyle eziyet eden acımasız anneye müebbet

DÜNYA HABERLERİ  | 08.06.2018 14:44 | Son Güncelleme

Vahşetin adresi bu kez ABD'nin Kalifornia eyaletiydi. 8 yaşındaki oğluna eşcinsel olduğunu düşündüğü için işkence eden 34 yaşındaki Pearl Fernandez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

8 yaşındaki oğluna 'eşcinsel' olduğu düşüncesiyle eziyet eden acımasız anneye müebbet

Acımasız annenin erkek arkadaşı olan 37 yaşındaki Isauro Aguirre ölüm cezası aldı. Mahkeme tutanaklarında vicdansız çiftin küçük çocuğu kırbaçladığıi dövdüğü ve işkence ettiği belirtildi.

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Olay küçük Gabriel'in işkenceler sonucu hayatını kaybetmesiyle ortaya çıktı.

Mahkeme tutanaklarında acımasız çiftin küçük çocuğa yaptığı diğer kan donduran işkenceler de yer aldı.

Pearl-Sinthia-Fernandez-29-made-an-appearance-in-Lancaster-Superior-Court-where-her-arraignment

KEDİ İDRARI İÇİRDİLER

Küçük çocuğun biber gazına maruz bırakıldığı, kendi dışkısını yemeye zorlandığı, sık sık ağzının bantlandığı, aç bırakıldığı, kedi idrarı içirildiği, üzerinde sigara södürüldüğü ve sık sık kabine kapatıldığı belirlendi.

Los Angeles Bölge Savcılığı da çocuğun bulunduğu sırada ellerinin ve ağzının bantlı olduğunun altını çizdi.

Acımasız çift cezaları infaz edilene kadar hapishanede kaderlerini bekleyecek.

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