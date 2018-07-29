82 yaşındaki Yusuf Topal'ın gözaltında ölümü: İki polis ve bir doktor açığa alındı

Konuyla ilgili haberlerin ardından önce İçişleri Bakanlığı Topal'ı gözaltına alan iki polisi açığa aldı ve haklarında soruşturma başlatıldı.

Yürüme güçlüğü çeken eşi Fatma Topal'ın kronik hastalığı için kullandığı ilaçları bitince, eşine ilaç yazdırmak ve evde bakım hizmeti kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne giden Topal, ajanslarda yer alan iddialara göre oradaki doktorun hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söylemesi üzerine doktorla tartışmıştı.

Giresun'da 24 Temmuz'da polisler tarafından zor kullanılarak gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren 82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümünün ardından iki polis ve bir doktor açığa alındı.

Bugün akşam saatlerinde de Sağlık Bakanlığı aile sağlığı merkezine polis çağıran hekimi açığa aldığını açıkladı.

Ailenin akrabası ve avukatı Hicran Akkaya Şenol, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aileyi telefonla aradığını belirterek üzüntülerini ve taziyelerini bildirdiğini söyledi.

Şenol, "Kendisi bize olayın titizlikle soruşturulacağını belirtti. Yusuf Dedemizin eşi Fatma Hanımın evde sağlık hizmeti alıp alamadığını sordu. Biz de kendi imkanlarımızla özel doktor temin ettiğimizi ve bu sayede tedavi aldığımızı ilettik" dedi.

DHA'ya göre açığa alınan polisler doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine olay yerine gittiklerini anlatan polis memurları, gözaltına almak istedikleri Yusuf Topal'ın kendilerine direndiğini, bu nedenle ters kelepçe ve biber gazı kullanmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Topal'ın kendilerine güçlük çıkardığını ifade eden polisler, olayda asıl mağdurun kendileri olduğunu savundu.

