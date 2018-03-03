86 yaşındaki ninenin kızak keyfi viral oldu

Sibirya soğuklarının hayatı durdurduğu İrlanda'nın Cork şehrinde, 86 yaşındaki bir ninenin torunuyla beraber kızakla kaydığı ve büyük keyif aldığı görünen fotoğraf, sosyal medyada viral oldu.

Birleşik Krallık'ın "doğudan gelen canavar" ismini verdiği kar fırtınası ve soğuklar, birçok insanın başını ağrıttı ağrıtmasına ama Eileen Maguire, anın tadını çıkaranlardan biri oldu.

Eileen'in torunuyla beraber karla kaplı Sweeney Tepesi'nden kızakla aşağı kaydığı görüntüler, sosyal medyada viral oldu. Eileen'e cesaret veren kişi de torunuydu:

"Torunum Jack için olmasa buna kalkışmazdım ama arkamda oturduğu için güvende olduğumdan emindim" diyen sempatik nine, bu maceranın yarattığı duyguyu şöyle anlattı:

"Gençlerin kızakla muhteşem vakit geçirdiklerini gördüm ve şansımı denemek istedim. Hiç düşünmeden de kararımı verdim. İlk başta korktum ama biz ilerledikçe her şey çok daha kolay oldu."

'Evde duramıyorum işte'

Aslında nine Eileen Maguire'ı hafife almak büyük hata olur.

Eileen haftada birkaç kez tenis oynuyor ve yüzmeye gidiyor.