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9 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

09.08.2018 17:39 | Son Güncelleme

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9 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Amerika'nın, eski bir Rus casus ve kızına Mart ayında İngiltere'de kimyasal silahla saldırı düzenlediği gerekçesiyle Rusya'ya karşı ek yaptırımlar uygulama kararı aldığını bildiriyor. Yeni yaptırımlar uyarınca Rusya'ya gaz türbin motoru, elektronik cihaz, entegre devre ve kalibrasyon ekipmanı gibi ulusal güvenlik amaçlı kullanılabilecek mal satmak için ihraç ruhsatı başvurusu yapan Amerikan firmalarının başvuruları, otomatik olarak reddedilecek. Gazete, ihracat yapacak firmaların mallarının yasal amaçlarla kullanılacağını kanıtlama çabalarındansa hemen hemen hiç sonuç alamayacaklarını yazıyor. Öte yandan yetkililer, bazı malların yaptırım kapsamına alınmayacağını bildiriyor. Bunlar arasında yolcu uçaklarında güvenliği sağlayan parçalar ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo ve astronot göndermede kullanılan ekipmanlar bulunuyor. Trump Yönetimi'nden bir yetkili, yasaklı listesine giren malların son derece teknik olduğunu söyledi. Ancak uzmanlar, Obama Yönetimi'nin askeri amaçla kullanılacak ihraç ürünlerinin Rusya'ya satışını zaten yasakladığını, o nedenle son yaptırım dalgasına eklenen ürünlerin kapsamının dar olduğunu kaydediyor. Trump Yönetimi'nin planı, Rusya'nın bundan böyle kimyasal silah kullanmadığını kanıtlamayı başaramaması durumundaysa daha sert önlemler alınmasını öngörüyor. Yeni yaptırımlar, 22 Ağustos'tan itibaren devreye girecek.

New York Times bugün ayrıca savaş nedeniyle Lübnan'a kaçan bir milyondan fazla Suriyeli'nin bir kısmının ülkelerine dönmeye başladığını, ancak bu mültecileri memleketlerinde tam anlamıyla bir bilinmezin beklediğini yazıyor. Habere göre Suriyeli mülteciler, şu anda Lübnan nüfusunun dörtte birini oluşturuyor. Lübnan halkıysa tıpkı 1940 ve 1960'lı yıllarda olduğu gibi bugün de Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapma konusunda son derece isteksiz davranıyor. Lübnan'da seyahat etmelerine izin verilmeyen Suriyeliler'in örneğin bazı parklara girmeleri ya da bazı işlerde çalışmaları yasak. Lübnan okullarında eğitim gören Suriyeli çocuklarsa Lübnanlı yaşıtlarından ayrı tutuluyor. Ev sahipleri Suriyeli kiracıları reddediyor, hatta mezarlıklara bile Suriyeliler'in cenazelerinin gömülmesi çoğunlukla sorun oluyor. Lübnanlı siyasetçiler, tıpkı Avrupa ve Amerika'da olduğu gibi maaşların düşmesinden, suç oranının yükselmesinden ve altyapının yetersiz kalmasından Suriyeliler'i sorumlu tutuyor. Bu şartlar altında yaşamak yerine artık güvenli olduğu ilan edilen Suriye'ye dönmeyi seçenleriyse belirsiz bir gelecek bekliyor. Evlerini terk eden Suriyeliler'in mülkiyet hakkı iddia edebilmeleri için tapularını ibraz etmeleri gerekiyor. Aileler, askerlik yaşındaki erkek fertlerinin zorla Esat'ın ordusuna alınacağından korkuyor. Öte yandan savaştan kaçanlara hain muamelesi yapıldığını kaydeden bazı Suriyeliler, memleketlerine dönenleri tutuklamaların, işkencenin ve hatta ölümün beklediğini, bu nedenle şartlar ne olursa olsun Lübnan'da kalmaya devam edeceklerini söylüyor.

Washington Post ise dün bazı eyaletlerde yapılan özel seçimlerde Cumhuriyetçi adayların beklenen performansı gösterememesinin Cumhuriyetçi Parti içinde yeni bir tartışma başlattığını yazıyor. Habere göre bazı Cumhuriyetçiler, Kasım'da yapılacak kritik Kongre ara seçimlerinden önce Başkan Trump'ın özellikle seçimlerin çekişmeli geçeceği bölgelerden uzak durması ve buralarda Cumhuriyetçi adayların kampanya çalışmalarında boy göstermemesi gerektiğini savunuyor. Dün Ohio ve Washington eyaletlerinde yapılan Kongre özel seçimlerinde beklenenin çok üzerinde Demokrat seçmenin sandık başına gitmesi, Cumhuriyetçiler'in kalesi olarak kabul edilen bölgelerde seçimlerin çok çekişmeli geçeceğinin habercisi oldu. Bazı uzmanlar, özellikle büyük kentlerin varlıklı banliyölerinde yaşayan seçmenler arasında popülaritesini giderek yitiren Trump'ın, partisinin adaylarının seçimleri kazanma şansını azalttığını kaydediyor. Temmuz ayında yapılan bir ankete göre varlıklı banliyölerde yaşayan seçmenlerin sadece yüzde 18'i, Kongre'deki Cumhuriyetçiler'in icraatlarını olumlu buluyor.

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