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9 Ağustos Perşembe Gününden Fotoğraflar

10.08.2018 00:55 | Son Güncelleme

Günden Fotoğrafa Yansıyanlar​.​

9 Ağustos Perşembe Gününden Fotoğraflar

Günden Fotoğrafa Yansıyanlar​.​

PARTNER'Yolun başındayım''Yolun başındayım'
Yemen'deki hava saldırısında okul otobüsü vurulduYemen'deki hava saldırısında okul otobüsü vuruldu
Son dakika! İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandıSon dakika! İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı
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