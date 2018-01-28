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9 ay boyunca gökyüzünde bu nesneyi görebilirsiniz

DÜNYA HABERLERİ | 28.01.2018 04:27 | Son Güncelleme 4 saat önce

Kaliforniya merkezli Rocket Lab adlı şirket, geçen hafta pazar günü Dünya'nın yörüngesine parlak bir disko topunu andıran bir nesne bıraktı. "Humanity Star" yani "İnsanlık Yıldızı" adı verilen bu nesne, yaklaşık 9 ay boyunca atmosferde dönecek ve bu süreçte dünyanın hemen her yerinde gözlemlenecek.

9 ay boyunca gökyüzünde bu nesneyi görebilirsiniz

Güneş ışınlarını yansıtan büyük bir karbon fiber küre tasarımına sahip İnsanlık Yıldızı, herhangi bir bilimsel proje için yörüngeye bırakılmış değil.

İnsanlık için neyin önemli olduğu gibi soyut düşünceleri nitelemek için uzaya bırakıldı.

Gökyüzündeki en parlak cisim olacağı vurgulanan Humanity Star, 9 aylık turunda Türkiye'nin de tam üzerinden geçecek.

TEPKİYLE KARŞILANDI

DHA'nın haberine göre; Rocket Lab'ın geçen hafta Dünya'nın yörüngesine gönderdiği uydu, gökbilimciler tarafından tepkiyle karşılandı.

Rocket Lab'in Humanity Star adını verdiği uydunun "dünyadaki herkese evrendeki yerimizi hatırlatma" amacıyla gönderildiğini söyleyen Rocket Lab Genel Müdürü Peter Beck ayrıca, kürenin "herkes için ortak bir deneyim yaratacağını" söyledi.

Rocket Lab'in gönderdiği uydu gökbilimciler tarafından eleştirildi. Auckland Üniversitesi'nden Richard Easther, konuyla ilgili The Guardian'a yaptığı açıklamasında, Rocket Lab'ın yörüngeye gönderdiği Humanity Star'ın şirket için hassas bir durum yarattığını söyledi. Easther, "Bu uydunun gönderilmesi büyük bir etki yaratmayabilir; ancak, bu gibi eylemlerin özellikle de daha büyük ölçeklerde yaygınlaşması, gökbilimcileri sokağa çıkartabilir" dedi.

Columbia Üniversitesi Astrobiyoloji Direktörü Caleb Scharf, Scientific American dergisinde konuyla ilgili ele aldığı yazısında uydunun, "Kişisel evrenine başka bir saldırı" olduğunu söyledi. Scharf, "Hiçbirimiz şirket sloganlarımızı Everest'in zirvesinden yansıtmıyoruz. Göklere parlayan bir madde yerleştirmek de benzer bir şekilde alan ihlali gerçekleştiriyor. Bu uydu kesinlikle evrendeki yerimizin bir hatırlatıcısı ve bu durumu acilen kontrol altına almamız gerektiğini hatırlatıyor" dedi.

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dünya Rocket Lab Humanity Star insanlık yıldızı disko topu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
9 ay boyunca ABD bizi izleyecek demekki.Zaten izliyordu da.
bizde salaktık kimbilir hangi amaçla o koduğumun çöpünü tepemize bıraktınız ve. özellikle neden türkiyenin..bizimi takip ediyorsunuz yoksa savunma sistemlerimizi etkilemek için bir tür makinamı o .. sizden herşeytanlık beklenir..
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