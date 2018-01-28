9 ay boyunca gökyüzünde bu nesneyi görebilirsiniz

Güneş ışınlarını yansıtan büyük bir karbon fiber küre tasarımına sahip İnsanlık Yıldızı, herhangi bir bilimsel proje için yörüngeye bırakılmış değil.

İnsanlık için neyin önemli olduğu gibi soyut düşünceleri nitelemek için uzaya bırakıldı.

Gökyüzündeki en parlak cisim olacağı vurgulanan Humanity Star, 9 aylık turunda Türkiye'nin de tam üzerinden geçecek.

TEPKİYLE KARŞILANDI

DHA'nın haberine göre; Rocket Lab'ın geçen hafta Dünya'nın yörüngesine gönderdiği uydu, gökbilimciler tarafından tepkiyle karşılandı.

Rocket Lab'in Humanity Star adını verdiği uydunun "dünyadaki herkese evrendeki yerimizi hatırlatma" amacıyla gönderildiğini söyleyen Rocket Lab Genel Müdürü Peter Beck ayrıca, kürenin "herkes için ortak bir deneyim yaratacağını" söyledi.

Rocket Lab'in gönderdiği uydu gökbilimciler tarafından eleştirildi. Auckland Üniversitesi'nden Richard Easther, konuyla ilgili The Guardian'a yaptığı açıklamasında, Rocket Lab'ın yörüngeye gönderdiği Humanity Star'ın şirket için hassas bir durum yarattığını söyledi. Easther, "Bu uydunun gönderilmesi büyük bir etki yaratmayabilir; ancak, bu gibi eylemlerin özellikle de daha büyük ölçeklerde yaygınlaşması, gökbilimcileri sokağa çıkartabilir" dedi.