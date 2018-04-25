9 çocuğu olan profesör doğuştan kısır çıktı

Fas yerel basını doğuştan kısır olduğunu öğrenen ve 9 çocuk sahibi olduğunu sanan adamın hikâyesini konuşuyor.
KİST ÇOCUK SAHİBİ OLMASINI ENGELLİYORDU
Doktoru ona sağ testisinde küçük bir kist olduğunu ve bu kistin çocuk sahibi olmasına izin vermeyeceğini söyledi. Ancak bu kistin alınabileceğini sözlerine ekledi.
Fakat ortada çok ciddi bir problem vardı. Adam 35 yıllık evliydi ve tam 9 çocuğu vardı.
Bu duydukları karşısında büyük bir şoka girdi. Öğrendiklerinden sonra karısına bile söylemeden gidip mahkemeye başvurdu.
9 ÇOCUĞUN BABASI O DEĞİLMİŞ
Avukatı ile beraber karısına karşı elinden geleni yapan 50 yaşındaki adam, mahkeme kararıyla çocuklarına DNA testi yaptırdı ve korkunç gerçeği öğrendi. Çocukların hiçbiri onun çocuğu değildi.
Şu an çiftin evlilikleri boşanma sürecinde.
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