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9 çocuğu olan profesör doğuştan kısır çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.04.2018 00:27 | Son Güncelleme

Fas'ın Sidi Slimane kentinde yaşana 50 yaşındaki profesörün hayatı kısır olduğunu öğrenmesinin ardından tersine döndü. 35 yıllık evli ve 9 çocuğu bulunan profesör, rutin üroloji kontrolünde doğuştan kısır olduğunu öğrenince tüm hayatı alt üst oldu.

9 çocuğu olan profesör doğuştan kısır çıktı

Fas yerel basını doğuştan kısır olduğunu öğrenen ve 9 çocuk sahibi olduğunu sanan adamın hikâyesini konuşuyor.

KİST ÇOCUK SAHİBİ OLMASINI ENGELLİYORDU

Doktoru ona sağ testisinde küçük bir kist olduğunu ve bu kistin çocuk sahibi olmasına izin vermeyeceğini söyledi. Ancak bu kistin alınabileceğini sözlerine ekledi.

Fakat ortada çok ciddi bir problem vardı. Adam 35 yıllık evliydi ve tam 9 çocuğu vardı.

Bu duydukları karşısında büyük bir şoka girdi. Öğrendiklerinden sonra karısına bile söylemeden gidip mahkemeye başvurdu.

9 ÇOCUĞUN BABASI O DEĞİLMİŞ

Avukatı ile beraber karısına karşı elinden geleni yapan 50 yaşındaki adam, mahkeme kararıyla çocuklarına DNA testi yaptırdı ve korkunç gerçeği öğrendi. Çocukların hiçbiri onun çocuğu değildi.

Şu an çiftin evlilikleri boşanma sürecinde.

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Fas kısır 9 çocuk boşanma davası

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