9 Mart Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, karşılıklı askeri tehditler ve kişisel hakaretlerin aylardır Amerika ve Kuzey Kore arasındaki gerginlikleri tırmandırmasından sonra Trump ve Kim Jong Un’un Mayıs ayı sonuna doğru bir araya gelme olasılığı doğmasını olağanüstü bir gelişme olarak tanımlıyor. Ancak bu konuda uzman görüşlerine başvuran gazete, bugün yayınladığı makalelerde, Trump’ın Kim Jong’un görüşme daveti üzerinde fazla kafa yormadan, alelacele kabul ettiği görüşünü yansıtıyor. Kimi uzmanlara göre daveti peşinen kabul etmesi, Trump’ın görüşmelerin şartları ve gündem maddeleri konusunda elinde tuttuğu kozları kaybetmesi ve Kuzey Kore’yi nükleer silahlardan arındırmanın “erişmesi zor bir fantezi” haline gelmesi anlamına geliyor. Bunun nedeni, Trump Yönetimi’nin olası görüşmeleri sağlam bir temele oturtmak için gereken ön hazırlıkları yapacak, uluslararası müzakereler konusunda deneyimli bir ekipten yoksun olması. Gazetede yer alan Max Boot imzalı makaledeyse, daha kısa süre öncesine kadar Kim Jong Un’a “Minik Roket Adam” diye hitap eden, “Benim nükleer düğmem seninkinden büyük” diyen Trump, şimdi büyük bir tutarsızlık örneği sergileyerek Kuzey Kore liderine en büyük isteği olan “uluslararası arenada meşruluk statüsünü” adeta hediye ettiği yazılı. Makale şöyle devam ediyor: “Kim Jong Un şimdi halkın önüne çıkıp Amerikan başkanının Kuzey Kore karşısında en pençe divan durduğunu çünkü ülkesinin dev nükleer gücünden korktuğunu söyleyecek. Güney ve Kuzey Kore el ele gelip Trump’ı zor duruma düşürdü. Hem Güney Kore lideri Moon Jae-in’in hem de Kim Jong Un’un bunun için kendilerine göre gerekçeleri var. Kim, nükleer füze denemelerini görüşmeler boyunca askıya almayı kabul etti. Ancak bu kolaylıkla geri çevrilebilecek bir karar. Hatta nükleer savaş başlıklarını geliştiren mühendislerine zaman kazandırmak için daha fazla ödün vermeye de yanaşabilir. Kim Jong Un, Amerika’nın anlaşma imzalaması ve askerlerini Kore Yarımadası’ndan çekmeyi kabul etmesi durumunda nükleer silahlardan vazgeçebilir. Trump böyle bir öneriyle karşı karşıya kalması durumunda bunu büyük bir zafer olarak yansıtacaktır. Ama şu bir gerçek ki Trump, Kuzey Kore hakkında hiçbir şey bilmiyor. Ayrıca etrafında da Kore konusunda uzman olan tek bir kişi bile yok.”

Washington Post bugün ayrıca İran’da bazı kadınların İslami hükümete meydan okuyan bir girişim başlatarak büyük kentlerin en kalabalık meydanlarında başörtülerini çıkarıp İslami kuralları protesto etmeye başladıklarını yazıyor. Gazete, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle cesur bir girişimde bulunan bu protestocu kadınların sayısının çok az olmasına rağmen yaptıklarının hükümetin gözünden kaçmadığını bildiriyor. Habere göre son aylarda benzer protesto gösterilerine kalkışan bazı kadınlar tutuklandı. İran’daki kötü ekonomik durumun halkın birçok kesimi arasında rahatsızlık yarattığı bir dönemde patlak veren başörtü protestosu, İran’da kadınların maruz kaldığı muamele ve uymak zorunda oldukları aşırı katı dini kuralları tartışmaya açtı. İranlı kadınlar, protestoların yanı sıra sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanyalarla da her gün karşı karşıya kaldıkları ayrımcılığa dikkat çekmeye çalışıyor.

New York Times ise ana sayfasında dün akşam 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul’da binlerce kadının katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşten bir fotoğrafı ana sayfasında paylaşmış. Gazete, İstanbul’dan Bilbao’ya, Katmandu’dan Nairobi’ye dünyanın dört bir yanındaki kadınların, geçen yıla damgasını vuran ve yankıları 2018’de de devam eden MeToo ve TimesUp hareketleri ışığında çok sayıda gösteri düzenlediklerini yazıyor. Habere göre bu yıl 8 Mart’ta düzenlenen yürüyüşlerin ana teması, bu iki hareketin hedef aldığı cinsel taciz, şiddet ve tecavüzü ve işyerinde eşitliği gündeme getirdi. İspanya’da feminist örgütler, kadınları 8 Mart’ta para harcamamaya ve ev işi yapmamaya çağırdı. Arkalarına sendikaların desteğini alan ve ellerinde tencere tavalarla caddelere dökülen çok sayıda İspanyol kadın, kadının iş hayatındaki yer ve önemini vurgulamak için bir günlüğüne iş bırakma eylemi yaptı. Filipinler’in başkenti Manila’daysa sokağa çıkan kadınlar, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin Asya kıtasının kadın haklarını en çok çiğneyen lideri olduğuna dikkat çekti. Seul’deki gösterilerdeyse cinsel dinamikler ve maaş eşitsizliği damgasına vurgu yapıldı.