9 Ocak Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller'ın soruşturma kapsamında Başkan Trump'la da bir görüşme yapmak istediğinin işaretlerini verdiğini yazıyor. Gazete, haberini, olası görüşme hakkında bilgi sahibi olan ancak adlarının açıklanmasını istemeyen iki kişiye dayandırıyor. Habere göre Trump'ın avukatlarından oluşan ekip, şimdi böyle bir görüşmeyi nasıl engelleyebilecekleri ya da görüşme sırasında ne gibi kısıtlamalar getirebileceklerini tartışıyor. Mueller'ın ekibi, Trump'la planladıkları görüşmeyi önümüzdeki birkaç hafta içinde yapabilir.
Yine adının açıklanmasını istemeyen ve konuyla ilgisi olan bir kişi, ”Soruşturma herkesin farkettiğinden çok daha hızlı ilerliyor” şeklinde konuştu ve Trump'ın böyle bir görüşmeye katılmaktan rahatsızlık duymayacağını çünkü bu şekilde, kampanyasının Rusya'yla işbirliği yapıp-yapmadığına ilişkin tartışmaların kapanacağına inandığını kaydetti. Ancak avukatları, Trump'ın Mueller ve ekibiyle yüz yüze görüşmesi olasılığı karşısında kaygılı. Kimi avukatlar, tıpkı Ronald Reagan'ın İran kontra soruşturmasında olduğu gibi bazı sorulara yazılı yanıt vermesi taraftarı. Bununla birlikte Mueller'ın, Trump'ın sorulara yazılı yanıt vermesine sıcak bakmayacağı belirtiliyor.
Washington Post bugün ayrıca İslamcı militanlardan bir yıl önce temizlenen Libya'nın Sirte kentinin bugün içinde bulunduğu durumla ilgili bir habere yer veriyor. Amerikan özel güçlerinin ve hava saldırılarının desteğini alan Libyalı milislerin IŞİD'in kalesi olarak bilinen Sirte'yi militanlardan bir yıl önce geri aldığını hatırlatan gazete, böylelikle örgütün Kuzey Afrika'da bir başkent kurma emellerinin önüne geçildiğini yazıyor. Ancak habere göre kıyı kenti Sirte, gerek fiziksel gerekse psikolojik olarak IŞİD'in etkisini üzerinden atabilmiş değil. Çok sayıda mahalle, yerle bir olmuş durumda. Kenti terkeden binlerce aile ise henüz geri dönmedi. Geri dönenlerse kısmen harap olmuş binalarda yaşamak zorunda. Hastaneler tam kapasite işlemiyor. Okullarınsa sadece bir kısmında eğitim yapılıyor. Kanalizasyon altyapısı çalışmıyor, sokaklarınsa çöplerle kaplı olduğu görülüyor. Henüz temizlenmemiş mayınlarsa büyük bir risk. Sirteliler, kent IŞİD'dan kurtarıldıktan sonra ne olacağını kimsenin düşünmediğinden şikayetçi. Öte yandan IŞİD Libya'da elinde bulundurduğu toprakların büyük kısmını kaybetmesine rağmen Sirte civarında yeniden örgütlenmeye çalışıyor. Sirte'de ekonomik durumun çok kötü olması ve her türlü malın fiyatının yükselmesi, kent halkının daha da zorlanması anlamına geliyor.
Wall Street Journal ise Kuzey ve Güney Kore arasında bugün başlayan görüşmelerle ilgili haberi ana sayfasına taşımış. Gazete, iki tarafın diplomasiden yana tavır almasının, gerginliklerin azalacağı anlamına gelmediği uyarısında bulunuyor. Bugün başlayan görüşmeler, iki Kore arasında iki yıl sonra yüz yüze yapılan ilk görüşmeler olma özelliği taşıyor. Habere göre Kuzey Kore'nin ana gündem maddesi, 8 Şubat'ta Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde başlayacak 2018 Kış Olimpiyatları'na Kuzey Koreli sporcuların da kabul edilmesini sağlamak. Güney Kore ise görüşmelerin olimpiyat oyunlarının ötesine geçmesini istiyor. Kuzey ve Güney arasında bölünen ailelerin biraraya getirilmesi, düşmanca ve saldırganca yaklaşımların azaltılması, Güney Kore'nin öncelikleri arasında. Ancak bu aşamada devreye Amerika da giriyor çünkü Amerika, Güney ve Kuzey Kore görüşmelerinin Kuzey Kore'nin nükleer silahlarının sadece kısıtlanması değil, tamamen ortadan kaldırılmasına odaklanmasını talep ediyor.
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