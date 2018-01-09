9 Ocak Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller'ın soruşturma kapsamında Başkan Trump'la da bir görüşme yapmak istediğinin işaretlerini verdiğini yazıyor. Gazete, haberini, olası görüşme hakkında bilgi sahibi olan ancak adlarının açıklanmasını istemeyen iki kişiye dayandırıyor. Habere göre Trump'ın avukatlarından oluşan ekip, şimdi böyle bir görüşmeyi nasıl engelleyebilecekleri ya da görüşme sırasında ne gibi kısıtlamalar getirebileceklerini tartışıyor. Mueller'ın ekibi, Trump'la planladıkları görüşmeyi önümüzdeki birkaç hafta içinde yapabilir.

Yine adının açıklanmasını istemeyen ve konuyla ilgisi olan bir kişi, ”Soruşturma herkesin farkettiğinden çok daha hızlı ilerliyor” şeklinde konuştu ve Trump'ın böyle bir görüşmeye katılmaktan rahatsızlık duymayacağını çünkü bu şekilde, kampanyasının Rusya'yla işbirliği yapıp-yapmadığına ilişkin tartışmaların kapanacağına inandığını kaydetti. Ancak avukatları, Trump'ın Mueller ve ekibiyle yüz yüze görüşmesi olasılığı karşısında kaygılı. Kimi avukatlar, tıpkı Ronald Reagan'ın İran kontra soruşturmasında olduğu gibi bazı sorulara yazılı yanıt vermesi taraftarı. Bununla birlikte Mueller'ın, Trump'ın sorulara yazılı yanıt vermesine sıcak bakmayacağı belirtiliyor.