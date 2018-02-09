9 Şubat Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Suriye’deki savaşta gelinen son noktayla ilgili habere yer veriyor. Gazete, Suriye’nin kuzeyinde hala isyancıların elinde olan son iki bölgeye yönelik hava saldırıları düzenleyen hükümet güçleri ve Rusya’nın, şiddetin dozunu arttırdığını bildiriyor. Habere göre Esat rejimine bağlı güçler, IŞİD’in bozguna uğratılmasından sonra başka isyancı grupların üzerine gitmeye başladı. Yabancı ülkelerdeyse Suriye’deki savaşın sonuna gelindiği şeklinde yanlış bir algı oluşmaya başladı. Ancak gazete, Suriye’de yaşanan vahşetin yeni bir boyuta eriştiğini bildiriyor. Örneğin başkent Şam’ın doğusunda isyancıların elinde bulunan banliyölere düzenlenen saldırılarda 48 saat içinde yüzden fazla sivil yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler bunun üzerine acil ateşkes çağrısında bulundu. Suriye’de IŞİD’in mağlup edilmesine rağmen şiddet eylemlerinin son bulmamasının ardında, ülkede savaşa yol açan nedenlerin, IŞİD’in bertaraf edilmesinden sonra yeniden su yüzüne çıkması yatıyor. Hükümet güçleri, ülkenin batısında Devlet Başkanı Esat’ı devirmeyi amaçlayan isyancılara karşı mücadele veriyor. Suriye’de şu anda en aktif yabancı güçler Rusya, İran ve Türkiye olsa da Amerika da ülkenin kuzeybatısında Kürtler’in IŞİD’den geri aldıkları bölgelerde etkisini hissettiriyor.

Wall Street Journal ise Dow Jones Sanayi Endeksi’nde faizlerin yükselişe geçeceği kaygısının tetiklediği değer kaybının devam ettiğini, endeksin, Ocak ayındaki rekor yükselişten bu yana yüzde 10 oranında kayba uğradığını yazıyor. Gazete, Dow Jones endeksinin aslında 2016 Şubat’ından bu yana bir “ayarlanma” sürecine girmediğini hatırlatıyor ve bu sürecin şimdi başladığına dikkat çekiyor. Habere göre Pazartesi gününe ani bir düşüşle başlayarak yatırımcıları panik havasına sokan Dow Jones, dün de günü yüzde 4,1 oranında değer kaybıyla kapattı. Ancak yüzdelik düşüş oranı açısından bakıldığında Pazartesi günkü ve dünkü gerileme, Dow Jones’un tarihinde yaşadığı 100 en büyük tek günlük düşüş listesinde yer almıyor.

USA Today ise bugün resmi açılışı yapılan 2018 Kış Olimpiyatları’na en çok yer ayıran gazete olarak göze çarpıyor. Gazete, Pyeongchang’de başlayan Olimpiyat oyunlarının Kuzey ve Güney Kore arasındaki buzların bir süreliğine de olsa eridiğinin işaretini verdiğini yazıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kızkardeşi Kim Yo Jong’un Pyeongchang’e gitmesi, Kuzey ve Güney Kore’nin açılış törenine aynı bayrak altında katılması ve Kore kadınlar buz hokeyi takımında hem Kuzey hem de Güney Kore’den sporcuların yer alması, iki ülke arasındaki yakınlaşmanın göstergelerinden bazıları. Ancak bu müjdeli gelişmeler, Kim Jong Un’un sadece zaman kazanma girişimleri olarak da algılanabilir. Gazete, buna örnek olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2014 Soçi Olimpiyatları’ndan hemen sonra Kırım’ı işgal kararı almasını gösteriyor. Gazetenin Olimpiyatlar’la ilgili haberlerinden biri de Pyeongchang’deki hava sıcaklığının aşırı düşük olması. Habere göre şiddetli rüzgârla birlikte özellikle kayak yarışlarının yapılacağı dağlık bölgede sıcaklıkların neredeyse eksi 20 derece hissedilmesi bekleniyor. Bu da sporcular açısından birçok zorluğu beraberinde getiriyor. Bundan önce düzenlenen kış olimpiyatlarında en düşük sıcaklıklar, 1994’te Norveç’in Lillehammer kentinde kaydedilmişti.