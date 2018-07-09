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9 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

09.07.2018 17:47 | Son Güncelleme

Amerikan basınına yansıyan haberlerin özetlerini Amerika'nın Sesi'nde bulabilirsiniz

9 Temmuz Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Tayland'da yaşları 11 ila 16 arasında değişen çocuklardan oluşan futbol takımının iki haftadan uzun süredir mahsur kaldıkları mağaradan çıkarılmaları için düzenlenen kurtarma operasyonuna ana sayfasında yer veriyor. Gazete, dün dört çocuğun Taylandlı ve yabancı uzman mağara dalgıçlardan oluşan bir ekip tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldığını bildiriyor. Habere göre rota üzerine dalgıçların daha önce yerleştirdikleri oksijen tüplerinin hepsi kullanıldığı için kurtarma çalışmalarına zorunlu olarak ara verildi. Dalgıçların çalışmalara devam edebilmeleri için mağaraya kademeli olarak yeni oksijen tüplerinin yerleştirilmesi gerekiyor. Uzmanlar, bunun 10 ila 20 saat alabileceğini söylüyor. Öte yandan yetkililer, bölgede yeniden başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle çocukların ve 25 yaşındaki antrenörlerinin mahsur kaldıkları mağaradaki su seviyesinin yükselmeye başlamasından endişe ediyor. Habere göre dün dört çocuğun kurtarılmasına 50'si yabancı 90 dalgıç katkıda bulundu. Taylandlı dört uzman dalgıç, çocuklarla birlikte mağarada bulunuyor. Çocukların kurtarılmayı beklerken dalış ekipmanlarını nasıl kullanacaklarını öğrendikleri bildiriliyor. Dalgıçların verdiği bilgiye göre çocukların içinde bulundukları mağara ile yeryüzüne çıkış arasındaki mesafe dört kilometre. Uzman dalgıçların bile çok dar geçişlerden oluşan bu mesafeyi aşmaları yaklaşık beş saat alabiliyor. Öte yandan gazete, dün kurtarılan ve hastaneye kaldırılan dört çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğunu bildiriyor.

New York Times bugün ayrıca Trump Yönetimi'nin Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Asamblesi'nin anne sütünün önemini vurgulayan ve dünya genelinde anneleri emzirmeye teşvik etmeyi amaçlayan karar tasarısını nasıl engellemeye çalıştığıyla ilgili bir habere yer veriyor. Gazete, asamblede Amerika'yı temsil eden heyetin bebek maması sanayiinin çıkarlarını göz önünde bulundurduğunu yazıyor. Habere göre Amerikan heyeti karar tasarısı metninde yer alan ve emzirmeyi destekleyen ve teşvik eden, bebek sağlığını olumsuz etkileyebilecek hazır mama reklamlarının kısıtlanmasını öngören metinde değişiklik yapmak istedi, ancak başarılı olamadı. Diplomatlara ve hükümet yetkililerine göre heyet, bunun üzerine, tehditlere başvurmaya yöneldi. Tasarıyı sunmaya hazırlanan ülke olan Ekvator, Amerika'yla zıtlaşan ilk ülke oldu. Amerikalılar, tasarıyı rafa kaldırmayı reddetmesi durumunda Ekvator’a sert ticari yaptırımlar uygulama ve kritik önem taşıyan askeri yardımları geri çekme tehdidinde bulundu. Ekvator da fazla ses çıkarmadan Amerika'ya boyun eğdi. Tasarıyı savunanlar, Ekvator’un yerini alacak bir başka ülke arayışına girdi, ancak çoğu Afrika ve Latin Amerika'da yer alan yoksul ülkeler, Amerika'dan korktukları için geri planda kalmaya karar verdi. Gazete, 70 milyar dolarlık bebek maması sektörünün en önemli firmalarından biri olan Chicago'daki Abbott Laboratuarları'nın konuya ilişkin görüş bildirmeyi reddettiğini yazıyor. Amerika'da büyük pazar payına sahip olan İsviçre menşeili gıda devi Nestle ise Ekvator’a yönelik tehditlerle arasına mesafe koymaya çalışıyor.

Washington Post ise tüm dünyanın nefesleri tutarak takip ettiği Tayland'daki kurtarma operasyonuyla ilgili ayrıntıların yanı sıra Başkan Trump'ın Anayasa Mahkemesi üyeliği için aday göstereceği yargıçlarla ilgili habere yer ayırıyor. Gazete, Başkan Trump'ın adayını bugün açıklamasının beklendiğini bildiriyor. Habere göre henüz kararını kesinleştirmemiş olan Trump, adayını, dört yargıcın adlarının yer aldığı listeden seçecek. Trump, haftasonunu geçirdiği New Jersey eyaletindeki özel golf kulübünde yaptığı açıklamada karara çok yaklaştığını, her dört adayın da birbirinden iyi olduğunu söyledi. Başkan, mahkemeye aday gösterdiği bir önceki yargıç olan Neil Gorsuch'u, resmi açıklamadan bir gün önce şahsen bilgilendirmişti. Oysa bu sefer gerek kamuoyunu gerekse siyasi çevreleri meraklı bir bekleyiş içine sokan Trump, kararını son ana kadar kendine saklayacak gibi görünüyor. Ancak dört aday arasında gazeteye göre bir yargıç, Thomas Hardiman, öne çıkıyor. Bunun nedeni, Trump'ın emekli bir federal yargıç olan ablası Maryanne Trump Barry'nin uzun yıllar birlikte Pennsylvania eyaletinde görev yaptığı Hardiman'ı tavsiye etmesi. Habere göre Maryanne Trump Barry, Hardiman adını bir önceki Anayasa Mahkemesi üyeliği için de kardeşine götürmüş, ancak Başkan Trump Neil Gorsuch'ta karar kılmıştı.

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