90. Oscar Ödülleri: Hollywood kadınların temsilinde 1930'ların da gerisinde

BBC'nin 100 Kadın ekibinin yaptığı araştırma, Oscar Ödülleri 90'ıncı yılını doldururken Hollywood'un sinemada kadınları temsil etmek konusunda başarısız olduğunu ortaya koydu.

Bechdel Testi yönteminin kullanıldığı araştırmaya göre, 1929'daki ilk Oscar Ödül Töreni'nden bugüne kadınların sosyal hayat ve siyasetteki etkinliği birçok alanda arttı ama film sektöründe bu olmadı.

Bechdel Testi, sinema dünyasındaki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek için kullanılıyor. Bir filmin Bechdel Testi'ni geçebilmesi için belli kriterleri tutturması gerekiyor.

Örneğin filmde, bir adı olan en az iki kadın karakter olması ve bu kadınların filmde erkekler dışındaki başka konularda konuşuyor olması gerekli. Bu kadın karakterler sadece bir kez 'erkek muhabbeti' yapabilir.

Kimler sınıfta kaldı?

BBC'nin son araştırması, geçtiğimiz 90 yılda Akademi'nin En İyi Film Ödülü verdiği filmlerin sadece yarısından azının geçebildiğini ortaya koydu. Kadınların temsil oranı ise, 1930'ların da altına geriledi.

En İyi Film Oscar'ı alan Moonlight (Ay Işığı), Gladyatör ve Slumdog Millionaire gibi filmler ile bu yıl aday gösterilen iki farklı film de, testten kaldı.