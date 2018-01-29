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AB: ‘ABD’nin Ticaret Kısıtlamalarına Karşı Hazırlıklıyız’

29.01.2018 22:12 | Son Güncelleme 5 saat önce

Avrupa Komisyonu, ABD’nin ihracatını kısıtlaması halinde Avrupa Birliği’nin hızlı şekilde hareket etmeye hazır olduğunu kaydetti. İngiliz yayın kurulışı ITV’ye röportaj veren Başkan Donald Trump, AB’yi adaletsiz bir ticaret politikasına sahip olduğu gerekçesiyle eleştirmişti.

Avrupa Komisyonu, ABD'nin ihracatını kısıtlaması halinde Avrupa Birliği'nin hızlı şekilde hareket etmeye hazır olduğunu kaydetti. İngiliz yayın kuruluşu ITV'ye röportaj veren Başkan Donald Trump, AB'yi adaletsiz bir ticaret politikasına sahip olduğu gerekçesiyle eleştirmişti.

Basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu sözcülerinden Margaritis Schinas, AB'nin ticareti "kazananı sıfır toplamlı bir oyun” olarak görmediğini, ticaretin kazanan ya da kaybedenlerle ilgili olmadığını söyledi. Schinas, "Biz ticaretin iki tarafın da kazandığı şekilde olması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kulandı.

Schinas, "Ticaretin açık ve adil, ancak aynı zamanda kurallara dayalı olması gerektiğini düşünüyoruz. İhracatımız ABD'nin kısıtlayıcı ticari önlemlerinden etkilenirse, buna hızla ve uygun şekilde yanıt vermeye hazırız” dedi.

Washington geçen hafta çamaşır makinesi gümrük vergilerini yüzde 20, güneş panellerine yönelik gümrük vergilerini ise yüzde 30 oranında arttırmıştı. Bu Trump yönetiminin geniş çaplı korumacı ajandasının bir parçası olarak ilk tek taraflı ticaret kısıtlaması oldu.

Çin ve Güney Kore uygulamayı kınadı. Seul, Dünya Ticaret Örgütü'ne ABD'nin kısıtlamalarını şikayet etmeye hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu da ABD'nin hamlesinin DTÖ'nün koşullarına uygun olmadığı konusunda ciddi şüpheleri buluduğunu ve bu hamlenin AB'nin ihracatı üzerindeki etkilerini inceleyeceklerini kaydetti.

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