AB altı ülkeye Avrupa Adalet Divanı'nda dava açıyor

Ağır para cezalarıyla karşı karşıya olan altı ülkeden biri de Almanya.Avrupa Komisyonu hava kirliliğiyle mücadelede yetersiz bulduğu altı Avrupa Birliği (AB) ülkesine Avrupa Adalet Divanı'nda dava açacak. Komisyon'un çevreden sorumlu üyesi Karmenu Vella, bu yıl Almanya, Fransa, Macaristan, İtalya, Romanya ve İngiltere tarafından sunulan "hava kalitesi standartlarına mümkün olan en kısa sürede ulaşma planlarının” yetersiz kaldığı sonucuna vardıklarını söyledi.

Söz konusu planların hayata geçirilmesi için uzun bir süre beklediklerini ifade eden Vella, "Daha fazla beklememiz söz konusu olamaz” diye konuştu. Komisyon, her yıl hava kirliliği nedeniyle yaklaşık 400 bin erken ölümün yaşandığını hatırlatarak, durumun ivediliğine dikkat çekti.

Alman Şehirler Birliği: Kaybedecek zaman yok

Komisyon'un söz konusu kararı özellikle Almanya'da endişelere neden oldu. Dizel araç üreticisi firmaların Alman ekonomisinin lokomotifini oluşturmasının yanı sıra, birçok Alman şehri hava kalitesinin düşüklüğü ile dikkat çekiyor. Alman Şehirler Birliği Başkanı Helmut Dedy Komisyon'un Adalet Divanı kararının açıklanmasından sonra emisyonların nasıl kontrol altına alınabileceğine ilişkin ortak bir pozisyon alınması için çağrı yaptı. Dizel araçlara yönelik düzenlemelere ilişkin federal bakanlıklar arasında yaşanan tartışmaların tüketicileri huzursuz etmekten başka bir işe yaramadığını ifade eden Dedy, "AB Komisyonu'nun şikâyeti, kaybedecek zamanımızın olmadığına işaret ediyor” diye konuştu.