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AB Bakanı Brüksel’de Görüşmelerine Devam Ediyor

DÜNYA HABERLERİ | 25.01.2018 16:24 | Son Güncelleme 9 saat önce

(Fotoğraf eklendi)

Ender Duruel / Brüksel, 25 Ocak (DHA) - Avrupa Birliği yetkilileri ile görüşmelerde bulunmak için Brüksel'e gelen AB Bakanı Ömer Çelik görüşmelerine devam ediyor.

AB Bakanı Ömer Çelik, AB Komisyonu birinci Başkan yardımcısı Frans Timmerman ile görüştü. Bakan Çelik, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik politikası yüksek temsilcisi ve AB Komisyon Başkan yardımcısı Federica Mogherini ile de görüştükten sonra basın toplantısı düzenleyecek. (Fotoğraflı)

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- Frans Timmerman ile görüşme öncesi

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