AB Bakanı Brüksel’de Görüşmelerine Devam Ediyor

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Ender Duruel / Brüksel, 25 Ocak (DHA) - Avrupa Birliği yetkilileri ile görüşmelerde bulunmak için Brüksel'e gelen AB Bakanı Ömer Çelik görüşmelerine devam ediyor.
AB Bakanı Ömer Çelik, AB Komisyonu birinci Başkan yardımcısı Frans Timmerman ile görüştü. Bakan Çelik, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik politikası yüksek temsilcisi ve AB Komisyon Başkan yardımcısı Federica Mogherini ile de görüştükten sonra basın toplantısı düzenleyecek. (Fotoğraflı)
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