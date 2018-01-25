AB Bakanı Çelik Federica Mogherini ile görüştü

Ender Duruel / Brüksel, 25 Ocak (DHA) - Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik resmi temaslar için bulunduğu Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile de görüştü. AB Bakanı Ömer Çelik görüşmelerde AB yetkililerine Zeytin Dalı operasyonu hakkında bilgiler de verdi. (Fotoğraflı)
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