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AB Bakanı Çelik Federica Mogherini ile görüştü

DÜNYA HABERLERİ | 25.01.2018 17:24 | Son Güncelleme 8 saat önce

Ender Duruel / Brüksel, 25 Ocak (DHA) - Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik resmi temaslar için bulunduğu Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile de görüştü. AB Bakanı Ömer Çelik görüşmelerde AB yetkililerine Zeytin Dalı operasyonu hakkında bilgiler de verdi. (Fotoğraflı)

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