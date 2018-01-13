AB Bakanı Çelik: İmtiyazlı ortaklık teklifi gelirse reddederiz

Habertürk’e konuşan Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Almanya’daki koalisyon ön görüşmelerinde Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokrat Parti'nin Türkiye ile yeni bir fasıl açılmaması konusunda mutabık kalmasını sert sözlerle eleştirdi. Çelik, mutabakat metninde yer alan "Türkiye ile yeni fasıl açılmayacak ve açılan fasıl kapanmayacak. Türkiye'ye vize serbestisi verilmeyecek ve Gümrük Birliği genişletilmeyecek" şeklindeki maddeyi‚ ''Almanya’nın Avusturyalaşması'' olarak değerlendirdi.

AB Bakanı, ''Asıl bu mantığı savunan, Türkiye ile müzakereler kesilsin diyen Avusturya’dır. Normalde Almanya'nın Avusturya'nın önüne vizyon koyması gerekirken Almanya, Avusturya'nın vizyonsuzluğunun peşinden sürüklenmiş oluyor bu cümleyle birlikte'' şeklinde konuştu.

"İmtiyazlı ortaklık ahlaksız bir teklif"

Çelik, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn'ın açıklamalarına da değinerek, imtiyazlı ortaklık teklifi gelmesi halinde, Türkiye’nin bu teklifi reddedeceğini söyledi. İmtiyazlı ortaklığı daha önce de "ahlaksız bir teklif" olarak nitelendirdiğini hatırlatan Çelik, ''Kapağında imtiyazlı ortaklık diye bir teklif görürsek bu kapağı dahi açmayacağız ve reddedeceğiz. Kimse Türkiye’ye AB ilişkilerinde ikinci sınıf bir statü teklif edemez'' dedi.