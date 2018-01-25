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AB Bakanı Çelik: Tam üyelik dışında bize başka bir şey teklif bile edilemez

DÜNYA HABERLERİ | 25.01.2018 20:15 | Son Güncelleme 6 saat önce

Ender Duruel / Brüksel, 25 Ocak (DHA) - Brüksel'de Avrupa Birliği Komisyonu birinci Başkan yardımcısı Frans Timmerman ve AB Komisyon Başkan yardımcısı Federica Mogherini ile görüşen, AB Bakanı Ömer Çelik görüşme sonrasında düzenlediği basın toplantısında

Mart ayında Türkiye-AB Zirvesi düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Brüksel'deki AB Büyükelçiliğinde konuşan Çelik şu açıklamaları yaptı: "Brüksel'de ikili görüşmelerim oldu, iki aşamalı görüşme gerçekleştirdik. Afrin harekatı hakkında görüşlerimizi açıkladım, Türkiye-AB ilişkileri hakkında da görüşmelerimiz oldu. Bizim herkesten beklentimiz, dostlarımızdan, müttefiklerimizden beklentimiz, Türkiye'nin Afrin'e yönelik terörle mücadele bağlamında, uluslar arası hukuka uygun olarak gerçekleştirdiği bu harekatın herkes tarafından desteklenmesidir. Tabi önemli bir konu Türkiye-AB Zirvesi. Biliyorsunuz çok konuşuluyor, bunun bir an önce yapılması gerektiğini ifade ettik. Mart gibi bir tarih daha fazla konuşulmaya başlandı, bu zirve yapılmalı ve Türkiye-AB ilişkisinin geleceğe nasıl odaklanacağı, nasıl bir takvimle ve nasıl bir pozitif ajandayla geleceğe ilerleyeceği konusunda güçlü sonuçlar ortaya çıkmasına gayret etmeliyiz."

"Bu gün gözüken tablo, Türkiye-AB ilişkilerinde daha pozitif bir tablonun - ama hızlı ve güçlü adımlar atarak - ortaya çıkartılması, bu işbirliğinin daha güçlü hale getirilmesi şeklindedir. Bu kadar kriz varken, etrafımızda bu kadar yönetilmesi gereken mesele varken, Türkiye'nin bu önemli rolüyle, AB arasındaki yakınlaşma pek çok krizin çözümünde son derece olumlu sonuçlar doğuracaktır ve herkes için faydalı sonuçlar üretecektir. Bunun için bu zirve bir an önce yapılmalıdır. Ayrıca Türkiye'nin kesinlikle tam üyelik dışında bir perspektife bakmayacağına değindik. Türkiye aday bir ülkedir, tam üyelik dışında bize başka bir şey teklif bile edilemez” dedi

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- Basın toplantısı

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