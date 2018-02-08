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AB Bakanı Çelik'ten Fransa'ya Afrin tepkisi

08.02.2018 10:01 | Son Güncelleme

AB Bakanı Ömer Çelik, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın Afrin operasyonu ile ilgili Türkiye'ye yönelik suçlamalarına tepki gösterdi.

AB Bakanı Çelik'ten Fransa'ya Afrin tepkisi

Çelik, Le Drian'ın açıklamasının çifte standart sergilediğini söyledi.Türkiye'yi Afrin operasyonuna ilişkin olarak uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'a yanıt AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'ten geldi.

Le Drian'ın Zeytin Dalı Harekatı hakkında en vahim, en yanlış açıklamayı yaptığını ifade eden Çelik, "Le Drian, Türkiye'nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini söylüyor. Türkiye'nin mücadelesi uluslararası hukuka tam uygundur. Hukuku ihlal edenler ve suç işleyenler PYD-YPG terör örgütüne silah verenlerdir" şeklinde konuştu.

Çelik, Le Drian'ın açıklamasının terör konusunda çifte standart sergilediğini ifade ederek "Afrin'de mücadele ettiğimiz terör örgünün katliamlarının görmezden gelinmesidir bu" dedi. "Dost ve müttefik Fransa'nın, Türkiye'nin terör mücadelesine tam destek vermesi doğru olanıdır" diye konuşan Çelik, "bunun müttefikliğe de hukuka da uygun bir davranış olacağını" söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini sağlamak istemesinin meşru bir hak olduğunu, ancak Türkiye ve İran'ın Suriye'deki eylemleri ile uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunmuştu.

DW/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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