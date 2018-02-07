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AB Bakanı'ndan flaş vize açıklaması

DÜNYA HABERLERİ | 07.02.2018 11:48 | Son Güncelleme

AB Bakanı Ömer Çelik, "Vize ile ilgili çalışmayı tamamladık. Bugün yarın komisyona bu çalışma teslim edilecek. Türkiye üzerine düşen bütün mükellefiyetleri yerine getirmiştir. Bize göre 72 kriterin hepsi yerine getirilmişti" dedi.

AB Bakanı'ndan flaş vize açıklaması

AB Bakanı Ömer Çelik, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkan ve Üyeleri ile biraraya gelerek açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Vize ile ilgili çalışmayı tamamladık. Bugün yarın komisyona bu çalışma teslim edilecek. Türkiye üzerine düşen bütün mükellefiyetleri yerine getirmiştir. Bize göre 72 kriterin hepsi yerine getirilmişti de."

"TÜRKİYE TABİ Kİ BM'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL ETTİĞİ ÖRGÜTLER İLE MÜCADELE EDİYOR"

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Çelik, "Türkiye'ye dönük bu roket saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile ilgili saygı duruşunda bulunmaları gerekir. Bundan bahsetmeden sivil kayıplardan bahsetmeleri terörle mücadele konusunda bir kere daha Avrupa Birliği'nin ilkesel yaklaşıp yaklaşmadığı konusundaki kaygılarımızı, endişelerimizi arttırmaktadır. Bu konuda liste kabarıktır. Diyorlar ki Türkiye; 'BM'nin terör örgütü olarak kabul ettiği örgütler ile mücadele etmelidir' bu cümleyi açıkça kınıyorum. Türkiye tabi ki BM'nin terör örgütü olarak kabul ettiği örgütler ile mücadele ediyor. YPG eşittir PKK iken YPG terör örgütü kabul edilmiyor diye bizim topraklarımıza yapılan saldırılara karşı mücadeleden vaz mı geçmemiz gerekiyor?" diye konuştu.

"YPG-SDG DİYE BİR ŞEY YOK"

Çelik, "YPG-SDG diye bir şey yok. YPG, SDG eşittir PKK'dır terör örgütüdür. Etiketlerle oynamanın bir anlamı yok. Türkiye tamamen meşru bir pozisyondadır" dedi.

TÜRKİYE- AB ZİRVESİ 26 MART'TA VARNA'DA

Türkiye AB ilişkilerine ilişkin Çelik, "AB'ye çağrı yapıyorduk. Türkiye ile AB arasında bir zirve yapılmalıdır demiştik şimdi Türkiye'ye resmi olarak bildirilmiştir. 26 Mart tarihinde Türkiye ile AB arasında Varna'da Bulgaristan'ın dönem başkanlığının girişimi çerçevesinde bir zirve olacaktır.

Türkiye -AB meselelerinin ele alındığı bundan sonra nasıl ilerleyebileceğimiz konusunda bir zirve olacaktır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik Avrupa Birliği Türkiye

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
vize mize yok .. boşuna ümitlendirmeyin şu insanları . 2 sene önce dilinizden düşmedi kesin gözüyle bakıldı ne oldu ?? Vermezler önünüze başka engel çıkartırlar. Gerçi önümüzde seçimler yaklaşıyor yine yalan yere vaatler başlar.
@rapciman BİZ BU NİNNİ LERLE BÜYÜDÜK.
insanları niye kandırmaya çalışıyorlar koyun yerine koyuyorlar ne var avrupa birliğinde onlar bizi davet etsin ona göre ekonomide hamle yapın turkiyeyi güçlü yapın. ingiltere çok mu aptal çıktı avrupa birliğinden. biz hala girmeye çabalıyoruz
Verilmeyeceği aşikâr bunu onlar bilmiyor sanki! Maksat kazanılmış hakkının verilmemesi sebebi ile hatalarının yüzlerine çarpılması ayrıca bazı hesaplar gereği sürekli dile getiriliyor bu husus. Mesela hristiyan birliği degiliz diyorlarya hani maksat bu yaraya bir parmak atmak vs.
HİÇ YORUM YAPMAYACAĞIM NASILSA 10 DA 9 U YAYINLANMIYOR DAHADA DAVOS A GELMEM YANİ BİR DAHA SİTEYE HİÇ GELMEYECEĞİM :((
AB Türkiye'ye vize uygulamayacak öyle mi. Sesli güldüm :):):)
vermezler. bunlar.umulanmayın nedenmi onlarda biliyor göç olacağını.
Vize sorunu umarım gerçekten biter.
verilen kriterlerin onda birini yerine getirdinmi AYM nedir diye sorarsak diğerlerini sormaya gerek yok siz ve boş akTRROLARA
NASIL TÜRKİYE AB YE KARŞI BÜTÜN KRİTERLERİ TAMAMLADI? KEYFİ TUTUKLANMALAR, CEZA EVİNDEKİ GAZETECİLER, KEYFİ MESLEKTEN AİLE BOYU İHRAÇLAR, ADİL YARGILANMAYAN 17-25 ARALIK HIRSIZLIK VE YOLSUZLUKLARI, ALDATILMALAR,KANDIRILMALAR ...VS. VARKEN ... AKILLI OLUN, AKLIMIZLA OYNAMAYIN.. DAHA 172 KRİTER DAHA GELİRSE ŞAŞMAYIN.
bu diktatörlüğü ab ye alırlar mı
Avrupa'ya çarşaflı akini başlayacak desene. Kış olimpiyatlarinda sporculara bildiri dagitan mollaları Paris'te gorecegiz.
@eymenturkic Avrupada kirişna rahiplerini sokaklarda görebilrsin sorun olmaz- papazları - rahibeleri sokaklarda görürsün sorun olmaz hatta bizzat siyasiler papazlara ve incile yemin ederek göreve başlar sorun olmaz- 1 tane müslüman senin gibilere sorun olur öylemi - orada senin gibi pislikler yok kaygılanma - orada insan ayrımcılığı- din -dil- renk ayrımı yapılmaz- sen faşist - ırkçı bir hayvan olduğunda anlayamazsın.
adaletin olmadığı,hukukun olmadığı,anayasa mahkemesinin çöp sepetine atıldığı,yargının sarayın kapısına bağlandığı,gazetecilerin hapsedildiği ülkede bütün kriterleri yerine getirmişmiş.her tarafınız kriter olsa ne olur.
bencede vize konusunda oyalıyorlar pek inandırıcı degildir
Rezil insanlar yalanlarının bir saat sonra ortaya çıkacağını bilseler bile,yalanlarından vazgeçmezler.Bir saat birilerini kandırmışlardır ve bu durum kendilerince bir icraat olarak görülür.
hepsı yalan sız bakanken vızesız gıdemıyonuz kımı kandırıyosun sen
Vallahi iyi gelişme Adamlara ne Hİtler demediğiniz ne Türk düşmanı demediğiniz kaldı adamlar bukadar tutarsızlığınıza rağmen hala size selam veriyorlarsa demek onlar da koyunlaşmışlar. Sözlerinizi öyle sineye çekip yutturdunuz helal.
BOŞ İŞLER.ADAMLAR SİZİ ALMIYORLAR 70+3 MİLYONA SERBEST DOLAŞIM MI VERİRLER.
Çalışmanıza zamanınıza yazık ab nin kriterimi biter siz hepsini tamamlasanız bile başka şeyler uydurular maksat oyalamak.
bir vize için türkiye bu kadar acizmi gitmeyin herşey bizim vatanımızda var çok lazım avrupa pisliğin içinde yaşıyorlar !!
Artik :)))))
Seçim yaklaşsın bir, havadan giremezsek karadan girmeye çalışırız.
bedava hayal bunlar. benim ülkem kadar hayal satan ve bu hayali satın alan bir toplum gelmemiştir bu dünya ya herhalde.
26 Mart'tan sonra vize verilmezse artık AB meselesi ni tamamen kapanmalıdır...
Türkiye'deki en gereksiz bakanlık!
ey bakan sen bunları sizinkilere anlat bizim karnımız tok......
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