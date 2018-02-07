AB Bakanı'ndan flaş vize açıklaması

AB Bakanı Ömer Çelik, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkan ve Üyeleri ile biraraya gelerek açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Vize ile ilgili çalışmayı tamamladık. Bugün yarın komisyona bu çalışma teslim edilecek. Türkiye üzerine düşen bütün mükellefiyetleri yerine getirmiştir. Bize göre 72 kriterin hepsi yerine getirilmişti de."

"TÜRKİYE TABİ Kİ BM'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL ETTİĞİ ÖRGÜTLER İLE MÜCADELE EDİYOR"



Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Çelik, "Türkiye'ye dönük bu roket saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile ilgili saygı duruşunda bulunmaları gerekir. Bundan bahsetmeden sivil kayıplardan bahsetmeleri terörle mücadele konusunda bir kere daha Avrupa Birliği'nin ilkesel yaklaşıp yaklaşmadığı konusundaki kaygılarımızı, endişelerimizi arttırmaktadır. Bu konuda liste kabarıktır. Diyorlar ki Türkiye; 'BM'nin terör örgütü olarak kabul ettiği örgütler ile mücadele etmelidir' bu cümleyi açıkça kınıyorum. Türkiye tabi ki BM'nin terör örgütü olarak kabul ettiği örgütler ile mücadele ediyor. YPG eşittir PKK iken YPG terör örgütü kabul edilmiyor diye bizim topraklarımıza yapılan saldırılara karşı mücadeleden vaz mı geçmemiz gerekiyor?" diye konuştu.