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AB bakanları İranlı yetkililerle görüşecek

09.05.2018 14:34 | Son Güncelleme

ABD’nin İran kararının ardından Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanları hafta başında İranlı yetkililerle bir araya gelecek.

AB bakanları İranlı yetkililerle görüşecek

ABD'nin İran kararının ardından Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanları önümüzdeki Pazartesi günü İranlı yetkililerle bir araya gelecek.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Fransız RTL radyosuna yaptığı açıklamada, planlanan görüşmede nükleer anlaşmanın geleceğinin ele alınacağını belirtti. Le Drian, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) yaptığı denetimlerine göre İran'ın anlaşmaya uyduğunu belirterek "Hayır, anlaşma ölmedi" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yarın Moskova'ya yapacağı ziyaretin en önemli konusunu da ABD'nin İran kararı oluşturacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Salı günü Rus Interfax ajansına yaptığı açıklamada, Rusya'nın İran'la nükleer anlaşmaya bağlı kalacağını belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Gruschko da ülkesinin İran'la anlaşmanın sürmesini isteyen ülkelerle iletişim halinde olduğunu kaydetti.

Almanya, Fransa ve İngiltere'den ortak bildiri

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron da Trump’ın ülkesini İran nükleer anlaşmasından çekmesine ilişkin ortak bildiri yayımladı. Bildiride Trump'ın aldığı kararın "üzüntü ve kaygı" ile karşılandığı belirtilerek "Anlaşma ortak güvenliğimiz için önemini koruyor" denildi. Açıklamada anlaşmanın devam etmesinin istendiği vurgulandı.

İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşma 2015 yılında sağlanmıştı. Anlaşma Tahran'ın nükleer programını enerji üretimiyle kısıtlı tutmasına karşılık İran'a uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor.

AFP, rtr, dpa / HT,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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