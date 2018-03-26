AB: Çözüm veya uzlaşma yok

Erdoğan ise ilişkiler açısından "Zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz" dedi.AB Konseyi Başkanı Tusk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan Türkiye-Avrupa Birliği (AB) zirvesinin bir çözüm ya da uzlaşma sağlamadığını söyledi. Erdoğan ise ilişkiler açısından "Zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz" dedi.

Bulgaristan'ın Varna kentiden düzenlenen Avrupa Birliği-Türkiye liderler zirvesinin ardından yapılan açıklamada AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, iki taraf arasında bir çözüm ya da uzlaşma sağlanamadığını söyledi.

Türkiye ile AB arasındaki sorunların ve ilişkilerinin geleceğinin ele alındığı zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ve evsahibi Başbakan Boyko Borisov ortak basın toplantısı düzenledi.

Tusk somut bir çözüme ya da uzlaşmaya varıp varılmadığı sorulacak olursa cevabın "hayır" olacağını söyledi. Tusk, "AB-Türkiye zirvesi, endişe duyulan noktalarda somut bir uzlaşma sağlamadı. Ama gelecekte bunun mümkün olmasını umuyorum. Ancak bu konularda sağlanacak ilerlemeler, katılım süreci de dahil olmak üzereTürkiye-AB ilişkilerini iyileştirebilir" diye konuştu. Görüşmenin amacının diyaloğu sürdürmek olduğunu belirten Tusk, bu konuda görüş birliğine varıldığını söyledi. Tusk, "Gerçekten zor koşullar altında da diyaloğumuzu sürdürmeliyiz" dedi.