AB’den Avusturya'ya rağmen Türkiye metnine onay!

Hürriyet'in özel haberine göre sonuç bildirisi, Hürriyet’in geçen hafta duyurduğu nihai taslak doğrultusunda şekillenirken ilişkilerin geleceği açısından en sorunlu olarak değerlendirilebilecek paragrafta şu ifadeler yer aldı: “AB Konseyi, Türkiye’nin AB’den daha da uzaklaştığını not eder. Türkiye’nin katılım müzakereleri efektif olarak durma noktasına geldi. Mevcut bu koşullar altında başka başlıkların açılması ya da kapanması ve AB-Türkiye gümrük birliğinin modernizasyonuna ilişkin çalışma yapılması düşünülemez.”

Buna karşın daha önce Avusturya’nın talebi ve Dönem Başkanı Bulgaristan’ın girişimi bağlamında AB Komisyonu tarafından hazırlanan öneri niteliğindeki metinde yer alan

“Türkiye’nin Avrupa perspektifi riskte” mesajını içeren formüller kabul görmedi.

ÖNEMLİ TEYİT

Metnin genişlemeye ilişkin genel bölümünde, “Türkiye, aday ülke ve birçok alanda önemli ortak olmayı sürdürüyor” vurgusuna yer verildi. Bu vurgunun, Avusturya başta olmak üzere bazı AB ülkelerinin Türkiye’nin adaylığını sorgulamaya açtığı bir ortamda korunması sürecin zorluklara ve olumsuzluklara rağmen sürdüğünün teyidi anlamına geldiğinden önem taşıyor.