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AB’den Avusturya'ya rağmen Türkiye metnine onay!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.06.2018 09:21 | Son Güncelleme

AVRUPA Birliği dışişleri bakanları, 28-29 Haziran’da Brüksel’de yapılacak zirvede liderlere sunulacak olan Türkiye paragraflarına onay verdi. Türkiye’nin AB ile üyelik müzakerelerinin sürmesine karşı çıkan Avusturya’nın veto tehdidiyle sertleşmesini sağladığı sonuç bildirisinde, en dikkat çekici vurguları, “Türkiye’nin AB’den daha da uzaklaştığı” ve “müzakerelerin efektif olarak durma noktasına geldiği” oluşturdu. Avusturya, Türkiye’nin aday olduğunun vurgulanmasına da karşı çıkmıştı ancak bu vu

AB’den Avusturya'ya rağmen Türkiye metnine onay!

Hürriyet'in özel haberine göre sonuç bildirisi, Hürriyet’in geçen hafta duyurduğu nihai taslak doğrultusunda şekillenirken ilişkilerin geleceği açısından en sorunlu olarak değerlendirilebilecek paragrafta şu ifadeler yer aldı: “AB Konseyi, Türkiye’nin AB’den daha da uzaklaştığını not eder. Türkiye’nin katılım müzakereleri efektif olarak durma noktasına geldi. Mevcut bu koşullar altında başka başlıkların açılması ya da kapanması ve AB-Türkiye gümrük birliğinin modernizasyonuna ilişkin çalışma yapılması düşünülemez.”

Buna karşın daha önce Avusturya’nın talebi ve Dönem Başkanı Bulgaristan’ın girişimi bağlamında AB Komisyonu tarafından hazırlanan öneri niteliğindeki metinde yer alan

“Türkiye’nin Avrupa perspektifi riskte” mesajını içeren formüller kabul görmedi.

ÖNEMLİ TEYİT

Metnin genişlemeye ilişkin genel bölümünde, “Türkiye, aday ülke ve birçok alanda önemli ortak olmayı sürdürüyor” vurgusuna yer verildi. Bu vurgunun, Avusturya başta olmak üzere bazı AB ülkelerinin Türkiye’nin adaylığını sorgulamaya açtığı bir ortamda korunması sürecin zorluklara ve olumsuzluklara rağmen sürdüğünün teyidi anlamına geldiğinden önem taşıyor.

MÜLTECİ ÖVGÜSÜ

Sonuç bildirisinde AB’nin kilit bir ortak olan Türkiye ile ilişkilere verdiği önemin altı çizilirken, “AB Konseyi, açık ve içten diyaloğu devam ettirmeye ve ortak sınamaların üzerine gitmek için göç, terörle mücadele, enerji, ulaştırma, ekonomi ve ticaret gibi ortak çıkarın temel alanlarında işbirliğini devam ettirmeye bağlı olmayı sürdürüyor” denildi. AB, 3.5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapması ve ihtiyaçlarını karşılaması nedeniyle Türkiye’yi takdir ettiğini de metne yansıttı. AB, bu çerçevede taraflar arasındaki mülteci krizi odaklı 18 Mart mutabakatının her iki taraf açısından çok önemli olmayı sürdürdüğünün altını çizdi.

Tutuklu iki Yunan askere de yer verilen belgede, sayıları giderek artan alanda kesintisiz ve derin şekilde tedirgin edici gerileme yaşanması AB’nin endişe beyan ettiği unsurlar arasında yer aldı. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında alınan önlemlerin ciddi endişeye neden olmayı sürdürdüğünün belirtildiği belgede olumsuz eğilimin acilen tersine çevrilmesi çağrısı yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB Türkiye Avusturya Metin Onay Dışişleri Bakanı teyit

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