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AB'den serbest bırakılan Yunan askerleriyle ilgili açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2018 23:41 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye’nin 2 Yunan askerini serbest bıraktığı için çok memnun olduğunu duyurdu.

AB'den serbest bırakılan Yunan askerleriyle ilgili açıklama

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2 Yunan askerini serbest bıraktığı için çok memnun olduğunu söyledi. Juncker açıklamasında, “Türkiye’nin 2 Yunan askerini serbest bıraktığı haberini duyduğuma çok memnunum. Varna’da söylediğim gibi Türkiye’nin Avrupalı komşularından korkmak için bir sebebi yoktur” ifadelerini kullandı.

AB’nin Türkiye ile stratejik işbirliklerine devam edeceğini belirten Juncker, “Biz demokratik, istikralı ve refah bir Türkiye görmek istiyoruz” dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Yunan Yunan askeri

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