AB'den Trump'a 'Dostlarınızın kıymetini bilin' önerisi

vrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın, askeri harcamaları konusunda NATO müttefiklerini azarlamaktan vazgeçmesi gerektiği söyledi. Tusk, Avrupa Birliği ile NATO arasında bir işbirliği metnini imzaladıktan sonra şöyle konuştu:

"Dostumuz Amerika, müttefiklerinizin değerini bilin; ne de olsa pek fazla kalmadı."

Açıklamanın yarın başlayacak olan NATO zirvesi öncesinde yapılmış olması dikkat çekti.

Trump, Brüksel'de yarın başlayacak NATO zirvesine katılacak. Trump Washington'dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, "ABD NATO için diğer tüm ülkelerden daha fazla para harcıyor. Bu adil değil, kabul de edilemez. Bu ülkeler ben göreve geldikten sonra katkılarını artırmaya başladılar ama çok daha fazlasını yapmaları gerek" dedi.



