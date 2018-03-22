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AB'den Türkiye'ye şok kınama!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.03.2018 12:33 | Son Güncelleme

AB liderlerinin bugün düzenleyeceği zirvenin sonuç bildirisi taslağı basına sızdı. AB liderleri ''Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de devam eden yasadışı eylemlerini en güçlü dille kınıyoruz ve Yunanistan, Kıbrıs'la tam dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz'' diyor.

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Yunanistan Türkiye Kıbrıs Son dakika

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Haçlı zihniyeti bunlar, Yunanistan yine maşa....
kına sanız ne olur kına masanız ne olur !! artık eski Türkiye yok !
Siz bilirsiniz ...
Çokda umrumuzdaydııı
bu aşamadan sonra yapılacak tek şey ab ile ilişkileri tamamen dondurmak. haklı olduğumuz mevzuda bile bu tarz bi bildiri bence başka bir türlü karşılık bulmamalı
avrupa lıderlerı sız yunanın arkasında fazla durmayın o adalar türkıyeye aıt vede sılahsız olacak ama yunan bunu sılahlandırdı bunun hesabı er gec görülecek ama sızde buyrun hesaba onunla beraber sızde hesap verırsınız bızler yedıden yetmışe kadar hepımız askerız vede vatanımızdan bır karış topragıda vermeyız kımsenın topragındada gözümüz yok bu böyle bılıne
Havladıkları kadar havlasınlar..
Siz hepiniz biz tek ulan..
onlar kınıyorsa ülke olarak doğru yoldayız demektir varsın elin gavuru kınasın.
Siz bilirsiniz .. Çok da .... !
DEDİK SİZE ...BİZİ ALIN 50 YIL KOŞTUK.BİRAZ DA SİZ VIZILDAYIN.
Çokta tınnnn
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