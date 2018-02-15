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AB dışişleri bakanları Afrin'i görüştü

15.02.2018 21:00 | Son Güncelleme

AB dışişleri bakanları Sofya’da Suriye’deki son durumu ve Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonunu görüştü.

AB dışişleri bakanları Sofya'daki toplantıda Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı. Görüşmede Suriye'de şiddetin tırmanması ve Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonu masaya yatırıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonuna atıfta bulunarak, Suriye'de çatışmaların son bulmasını talep etti. Gabriel AB'nin Suriye'de siyasi süreci yoluna koyması gerektiğini ve özellikle Suriye'nin kuzeyinde askeri gerginliği durdurmak zorunda olduğunu vurguladı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissel ise Afrin operasyonu nedeniyle ABD ile Türkiye arasında askeri bir gerginlik yaşanabileceği uyarısında bulundu. Kneissel açıklamasında, "NATO'nun en büyük iki ordusunun Suriye'nin kuzeyinde karşı karşıya gelmesi çok endişe verici" dedi. Avusturya Dışişleri Bakanı, "Bu nedenle AB farklı boyutlara sahip, yedinci yılına giren bu savaşın sadece müzakere masasında çözülebileceğine işaret etmek zorunda" diye konuştu.

Asselborn: Önemli olan IŞİD'le mücadele

Sofya'daki toplantıda söz alan Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ise Suriye'deki bütün aktörlerin IŞİD'le mücadeleye konsantre olması gerektiğini kaydederek, "Burada Kürtler söz konusu değil, IŞİD'in yenilmesi önemli" dedi.

Asselborn Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı ispatlanırsa Suriye'ye saldırı düzenleyecekleri" yönündeki açıklamalara mesafeli yaklaşarak, "Böylesi tartışmalar Suriye sorununda huzursuzluğu artırır" uyarısında bulundu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissel de Macron'un açıklamalarına değinerek, Macron'un kullandığı ifadenin kırmızı çizgi olduğunu, bu açıklamaların çok dikkatli yapılması gerektiğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ise Fransa'dan gelen açıklamalar konusunda, "Fransa'nın nasıl bir tavır içinde olduğu ve bu konuda hangi bilgilere sahip olduğu dinlenmeli. Bunu bilmek, bizim açımızdan önemli" diye konuştu.

ABD: Suriye'de bu yıl altı kez kimyasal silah kullanıldı

ABD, Esad birliklerinin Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde bu yılın başından beri en az altı kez klor gazı ile saldırı düzenlediğini ve bu saldırılarda çok sayıda insanın yaralandığını iddia etmişti.

Fransa hükümeti 2013 yılında Suriye'deki kimyasal saldırı sonrasında Esad güçlerine yönelik müdahale talep etmiş ve böylesi bir operasyonda ABD'nin tarafında yer alacağını belirtmişti. Suriye'deki kimyasal silah saldırısını "kırmızı çizgi" diye nitelendiren dönemin ABD Başkanı Barack Obama, askeri operasyona sıcak bakmamıştı.

AFP,rtr/HTBK

© Deutsche Welle Türkçe

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