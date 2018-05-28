AB dışişleri bakanları İran ile ticareti görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs tarihinde ABD'nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı. ABD'nin yeni Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İran'da faaliyet gösteren Alman şirketleri operasyonlarını derhal azaltmalı" demişti.

Toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadan tek taraflı olarak çekilme kararına rağmen anlaşmanın kurtarılmasına dair sarf edilen çabaların son durumu masaya yatırılacak. Bakanlar, Avrupalı ülkelerin İran ile yaptıkları ticaretin ABD'nin yaptırım tehditlerine karşı sürdürülmesi planlarına ilişkin istişarelerde bulunacak.

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin dışişleri bakanları Pazartesi günü Brüksel'de, başta İran anlaşması olmak üzere güncel konuları görüşmek üzere bir araya geliyor.

Avrupalı liderler ve Tahran, daha önce ABD'nin kararına rağmen anlaşmanın sürdürülmesi taraftarı olduklarını ifade etmişti.

Venezuela ve Kongo'ya yaptırımlar

Bakanlar toplantısının diğer gündem maddeleri ise, AB'nin Afrika, Karayipler ve Pasifik ülkeleriyle ilişkilerinin yanı sıra Venezuela ve Kongo'da yaşanan gelişmeler olacak.

Venezuela'da Nicolas Maduro'nun yeniden devlet başkanlığına seçilmesi ve Kongo'da Devlet Başkanı Joseph Kabila'nın hukuk dışı bir biçimde iktidarını koruma çabası, AB'yi endişelendiren temel konular arasında yer alıyor. Mevcut durumda AB, her iki ülkeye de yaptırım uyguluyor ve yaptırımların süresinin uzatılması ihtimali bulunuyor.

Brüksel'deki toplantıya Almanya'yı temsilen Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth katılıyor.

dpa/BÜ,ÖA

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