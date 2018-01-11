HABER

AB Dönem Başkanı Bulgaristan’dan Türkiye Mesajı

11.01.2018 21:15 | Son Güncelleme 3 saat önce

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkesinin altı aylık dönem başkanlığında AB’nin Türkiye ile ilişkileri iyileştirmeyi denemesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği Dönem Başkanı Bulgaristan, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi için sıkı bir şekilde çalışmak istediklerini açıkladı.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkesinin altı aylık dönem başkanlığında AB'nin Türkiye ile ilişkileri iyileştirmeyi denemesi gerektiğini söyledi.

Borisov, çoğu AB ülkesinin taraf olduğu NATO'nun önemli bir üyesi olan Türkiye'nin, Ortadoğu'dan göçmen akınının yönetiminde kilit rol oynadığına da dikkat çekti.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva da bugün, kendi dönem başkanlıklarında Türkiye ile üst düzey bir toplantı yapılması olasılığının üye ülkeler arasında görüşüldüğünü açıkladı. Zaharieva, henüz bir tarih kararlaştırılmadığını söyledi.

Zaharieva, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da destek verdi ve Türkiye ile tam üyelik yerine özel bir ortaklık statüsü hedefinin daha gerçekçi olduğunu savundu. Dışişleri Bakanı, AB bu konuda bir uzlaşmaya varırsa Bulgaristan'ın destek vereceğini de belirtti.

Ekaterina Zaharieva, yeni diyaloğun, sorunları görmezden gelerek başlamaması gerektiğinin de altını çizdi; bu sorunları basın özgürlüğü ve insan hakları meseleleri olarak sıraladı.

Borisov iki ay önce yaptığı bir konuşmada da, Türkiye'nin Avrupa'da en büyük, iyi silahlanmış, iyi eğitilmiş ve her şeyden öte gerçek savaş eylemlerine katılmış bir orduya sahip, muazzam bir devlet olduğunu söylemişti. Bulgaristan Başbakanı, AB'nin Türkiye tavrını da eleştirmişti.

Geçen yıl kopma noktasına gelen Türkiye ve AB ilişkilerinde son dönemde gelen açıklamalarla düzelme yoluna girildi. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Paris'te ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Türkiye'nin ve Türk halkının Avrupa'nın içerisinde, Avrupa'da kalmasını istiyoruz. Bu sürecin belli bir ikiyüzlülüğü oldu, bunun açıkça konuşulması lazım. Türkiye'nin çıpasının Avrupa'da olması gerekiyor” demişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Abdullah Gül'ün 2019 adayı kim olacak? Ankara'yı hareketlendirecek iddia!

Abdullah Gül'ün 2019 adayı kim olacak? Ankara'yı hareketlendirecek iddia!

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

Ağlayarak istifa eden Ahmet Edip Uğur: Sırada 4-5 belediye başkanı daha vardı!

Ağlayarak istifa eden Ahmet Edip Uğur: Sırada 4-5 belediye başkanı daha vardı!

Memurlar avantajı 'Motif Kart' ile yakalayacak

Memurlar avantajı 'Motif Kart' ile yakalayacak

İlginizi Çekebilir

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

Rusya ve İran'dan Türkiye için flaş karar

Rusya ve İran'dan Türkiye için flaş karar

Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...

Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...

Türkiye'ye kaçış! Yüz binlerce Suriyeli yollara düştü..

Türkiye'ye kaçış! Yüz binlerce Suriyeli yollara düştü..

Diğer Haberler
Suudi Arabistan'dan 'devrim' gibi karar

Suudi Arabistan'dan 'devrim' gibi karar

İsrail polisi bir Türk vatandaşını gözaltına aldı

İsrail polisi bir Türk vatandaşını gözaltına aldı

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Putin, Trump'ı fena kızdıracak: Bu raundu Kim Jong-un kazandı

Putin, Trump'ı fena kızdıracak: Bu raundu Kim Jong-un kazandı

Biyonik penisli erkek seks robotları geliyor!

Biyonik penisli erkek seks robotları geliyor!

AYM'den tutuklu gazeteciler için emsal karar

AYM'den tutuklu gazeteciler için emsal karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.