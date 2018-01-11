AB Dönem Başkanı Bulgaristan’dan Türkiye Mesajı

Avrupa Birliği Dönem Başkanı Bulgaristan, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi için sıkı bir şekilde çalışmak istediklerini açıkladı.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkesinin altı aylık dönem başkanlığında AB'nin Türkiye ile ilişkileri iyileştirmeyi denemesi gerektiğini söyledi.
Borisov, çoğu AB ülkesinin taraf olduğu NATO'nun önemli bir üyesi olan Türkiye'nin, Ortadoğu'dan göçmen akınının yönetiminde kilit rol oynadığına da dikkat çekti.
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva da bugün, kendi dönem başkanlıklarında Türkiye ile üst düzey bir toplantı yapılması olasılığının üye ülkeler arasında görüşüldüğünü açıkladı. Zaharieva, henüz bir tarih kararlaştırılmadığını söyledi.
Zaharieva, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da destek verdi ve Türkiye ile tam üyelik yerine özel bir ortaklık statüsü hedefinin daha gerçekçi olduğunu savundu. Dışişleri Bakanı, AB bu konuda bir uzlaşmaya varırsa Bulgaristan'ın destek vereceğini de belirtti.
Ekaterina Zaharieva, yeni diyaloğun, sorunları görmezden gelerek başlamaması gerektiğinin de altını çizdi; bu sorunları basın özgürlüğü ve insan hakları meseleleri olarak sıraladı.
Borisov iki ay önce yaptığı bir konuşmada da, Türkiye'nin Avrupa'da en büyük, iyi silahlanmış, iyi eğitilmiş ve her şeyden öte gerçek savaş eylemlerine katılmış bir orduya sahip, muazzam bir devlet olduğunu söylemişti. Bulgaristan Başbakanı, AB'nin Türkiye tavrını da eleştirmişti.
Geçen yıl kopma noktasına gelen Türkiye ve AB ilişkilerinde son dönemde gelen açıklamalarla düzelme yoluna girildi. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Paris'te ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Türkiye'nin ve Türk halkının Avrupa'nın içerisinde, Avrupa'da kalmasını istiyoruz. Bu sürecin belli bir ikiyüzlülüğü oldu, bunun açıkça konuşulması lazım. Türkiye'nin çıpasının Avrupa'da olması gerekiyor” demişti.
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