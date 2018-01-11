AB Dönem Başkanı Bulgaristan’dan Türkiye Mesajı

Avrupa Birliği Dönem Başkanı Bulgaristan, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi için sıkı bir şekilde çalışmak istediklerini açıkladı.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkesinin altı aylık dönem başkanlığında AB'nin Türkiye ile ilişkileri iyileştirmeyi denemesi gerektiğini söyledi.

Borisov, çoğu AB ülkesinin taraf olduğu NATO'nun önemli bir üyesi olan Türkiye'nin, Ortadoğu'dan göçmen akınının yönetiminde kilit rol oynadığına da dikkat çekti.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva da bugün, kendi dönem başkanlıklarında Türkiye ile üst düzey bir toplantı yapılması olasılığının üye ülkeler arasında görüşüldüğünü açıkladı. Zaharieva, henüz bir tarih kararlaştırılmadığını söyledi.

Zaharieva, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da destek verdi ve Türkiye ile tam üyelik yerine özel bir ortaklık statüsü hedefinin daha gerçekçi olduğunu savundu. Dışişleri Bakanı, AB bu konuda bir uzlaşmaya varırsa Bulgaristan'ın destek vereceğini de belirtti.

Ekaterina Zaharieva, yeni diyaloğun, sorunları görmezden gelerek başlamaması gerektiğinin de altını çizdi; bu sorunları basın özgürlüğü ve insan hakları meseleleri olarak sıraladı.