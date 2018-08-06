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AB, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan flaş İran açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.08.2018 13:20 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan yapılan ortak açıklamada İran'a yönelik yaptırımlara ilişkin olarak, İran'la ticaret yapan Avrupalı şirketleri korumaya kararlı olunduğu belirtildi

AB, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan flaş İran açıklaması!

AB, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan ortak İran'a yaptırım açıklaması geldi.

Açıklamada, "AB hukuku ve BMGK kararı uyarınca İran ile meşru ticaret yürüten Avrupalı firmaları koruma konusunda kararlıyız" ifadeleri kullanıldı.

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İRAN ABD yaptırımlar Avrupa Birliği Almanya ingiltere Fransa

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