AB için ek gelir önerisi: Plastik çöp vergisi

Oettinger, Avrupa'da açığa çıkan plastik çöplere dikkat çekti.Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yakında plastik çöp vergisi yürürlüğe girebilir. Avrupa Birliği Komisyonu'nun bütçeden sorumlu üyesi Günther Oettinger, Brüksel'de yaptığı açıklamada, komisyonun plastik çöpe vergi uygulanıp uygulanamayacağını gözden geçirdiğini açıkladı. Oettinger, plastikten elde edilecek vergi gelirinin doğrudan AB bütçesine dahil edilebileceğini söyledi. Avrupa'da açığa çıkan plastik çöplerin çevre ve denizler için büyük bir tehlike oluşturduğunu kaydeden Oettinger, hedefin bu çöp miktarının azaltılması olduğunu belirtti.
Oettinger aynı zamanda emisyon ticaretinden elde edilen gelirin de AB üyesi ülkelerin bütçesine değil, AB bütçesine aktarılması önerisini gündeme getirdi. Oettinger, bu şekilde Birlik üyesi ülkelerin AB bütçesine yaptığı ödemelerin de azaltılabileceğini belirtti.
Oettinger bütçenin artırılmasını istiyor
Avrupa Birliği'nin yürürlükteki bütçesi 2014-2020 yılları arasındaki dönemi kapsıyor. Oettinger, hacmi 963 milyar 500 milyon olan bütçenin sınırların korunması, savunma ve göç gibi AB'yi meşgul eden güncel sorunlar nedeniyle arıtılmasını talep ediyor.
AB'nin bütçesi halihazırda Avrupa Birliği ülkelerinin gayri safi yurtiçi hasılalarının toplamının yüzde biri dolayında. Oettinger, bu oranın yüzde 1,1 veya 1,2 düzeyine çekilmesini istiyor. Oettinger'in tahminlerine göre, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması sonrası bütçede yıllık 12-13 milyar euroluk bir kayıp meydana gelecek.
Afp/DW/BD/BÖ
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