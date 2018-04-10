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AB içinde en fazla vatandaşlık veren ülke İtalya, Türkler 5. sırada

10.04.2018 16:08 | Son Güncelleme

ABD istatistik kurumu Eurostat'a göre 2016 yılında AB ülkelerinin verdiği vatandaşlık sayısı 994,800. Türkiye'den de 32,800 kişi AB'den vatandaşlık aldı. Övgü Pınar'ın haberi.

AB içinde en fazla vatandaşlık veren ülke İtalya, Türkler 5. sırada

Avrupa Birliği (AB) üyeleri arasında en fazla vatandaşlık veren ülke İtalya oldu. AB vatandaşlığı alanlar arasında ise Türkiye vatandaşları 5. sırada yer aldı.

Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, 2016 yılında AB ülkelerinin vatandaşlık verdiği kişilerin sayısı 994,800 oldu.

2016'da AB üyesi bir ülkeden vatandaşlık alanların yüzde 87'si, AB dışındaki ülkelerin vatandaşlarıydı. Bunlar arasında ilk sırada Faslılar yer aldı. Fas'ı, Arnavutluk, Hindistan, Pakistan ve Türkiye takip etti.

2016'da bir AB ülkesinden vatandaşlık alan Türkiyelilerin sayısı 32,800 oldu. Bu Türkiyelilerin yüzde 50'si ise Almanya'dan vatandaşlık aldı.

AB vatandaşlığı alanların sayısı bir yıl içinde yüzde 18 oranında artarken, bu artışta aralarında İtalya'nın da yer aldığı bazı ülkelerin 2015'e kıyasla çok daha fazla kişiye vatandaşlık vermesi etkili oldu.

İtalya, 2016 yılında 201,591 kişiye vatandaşlık vererek bu sıralamada tüm AB ülkeleri içinde ilk sırada yer adlı. İtalya'yı, İspanya (150 bin), Birleşik Krallık (149 bin), Fransa (119 bin), Almanya (112 bin ) takip etti.

Nüfusuna oranla en fazla vatandaşlık veren ülkeler ise sırasıyla İsveç (binde 6.2), Lüksemburg (binde 5.7) ve Kıbrıs (binde 5.5) olarak belirlendi.

2015'e göre verdiği vatandaşlık sayısını en çok artıran ülkeler de sırasıyla İspanya, Birleşik Krallık, İtalya, Yunanistan ve İsveç.

Gençler ve kadınlar çoğunlukta

AB ülkelerinden yeni vatandaşlık alanların ya da bu ülkeler arasında vatandaşlığını değiştirenlerin yaş ortalaması 31 olarak belirlendi. Bu kişilerin yaklaşık yüzde 40'ı 25 yaş altında, yine yüzde 40 kadarı da 25-44 yaşları arasındaydı.

Cinsiyet dağılımına bakıldığındaysa kadınların yüzde 52 ile çoğunlukta olduğu tespit edildi.

AB içinde en fazla vatandaşlık veren ülke İtalya, Türkler 5. sırada

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