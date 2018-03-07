AB: ‘İki Yunan Askerinin Davasından Olumlu Sonuç Bekliyoruz’

Avrupa Komisyonu, geçen hafta Türkiye’de tutuklanan iki Yunan askerinin davasında hızlı ve olumlu sonuç umduğunu açıkladı.
Yunan askerler Edirne’de ormanlık bir alanda Türkiye sınırını geçtikleri gerekçesiyle 2 Mart’ta tutuklanmışlardı.
NATO’nun iki önemli müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan 1996’da yaşanan Kardak Kayalıkları kriziyle savaşın eşiğinden dönmüştü. İki ülke arasındaki ilişkiler, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan sekiz Türk askerinin iadesi konusunda da sıkıntılı bir dönem geçiriyor.
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