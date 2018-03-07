HABER

AB: ‘İki Yunan Askerinin Davasından Olumlu Sonuç Bekliyoruz’

07.03.2018 02:44 | Son Güncelleme

Avrupa Komisyonu, geçen hafta Türkiye’de tutuklanan iki Yunan askerinin davasında hızlı ve olumlu sonuç umduğunu açıkladı. Yunan askerler Edirne’de ormanlık bir alanda Türkiye sınırını geçtikleri gerekçesiyle 2 Mart’ta tutuklanmışlardı

AB: ‘İki Yunan Askerinin Davasından Olumlu Sonuç Bekliyoruz’

Avrupa Komisyonu, geçen hafta Türkiye’de tutuklanan iki Yunan askerinin davasında hızlı ve olumlu sonuç umduğunu açıkladı.

Yunan askerler Edirne’de ormanlık bir alanda Türkiye sınırını geçtikleri gerekçesiyle 2 Mart’ta tutuklanmışlardı.

NATO’nun iki önemli müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan 1996’da yaşanan Kardak Kayalıkları kriziyle savaşın eşiğinden dönmüştü. İki ülke arasındaki ilişkiler, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan sekiz Türk askerinin iadesi konusunda da sıkıntılı bir dönem geçiriyor.

Sosyal medya bu görüntüyle sallandı!Sosyal medya bu görüntüyle sallandı!
Kur'an içinde FETÖ talimatı!Kur'an içinde FETÖ talimatı!
Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

ABD'den dünyayı sarsan açıklama!

ABD'den dünyayı sarsan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beyaz Saray'da yaprak dökümü: Trump'ın ekonomi danışmanı istifa etti

Beyaz Saray'da yaprak dökümü: Trump'ın ekonomi danışmanı istifa etti

ABD’nin Kuzeydoğu Eyaletlerinde Kar Alarmı

ABD’nin Kuzeydoğu Eyaletlerinde Kar Alarmı

El bombası ile oyun oynayan beş çocuk hayatını kaybetti

El bombası ile oyun oynayan beş çocuk hayatını kaybetti

Koalisyon'dan Türkiye'ye: 'Afrin Operasyonuna Ara Ver'

Koalisyon'dan Türkiye'ye: 'Afrin Operasyonuna Ara Ver'

Trump'ın Başekonomi Danışmanı istifa etti

Trump'ın Başekonomi Danışmanı istifa etti

‘Türkiye Ortadoğu’da Kürtler’in Hırslarını Dizginlemeye Çalışıyor’

‘Türkiye Ortadoğu’da Kürtler’in Hırslarını Dizginlemeye Çalışıyor’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.