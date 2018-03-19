AB ile İngiltere Brexit geçiş dönemi koşullarında anlaştı

Barnier İngiltere'de yaşayan 4.5 milyon AB vatandaşının ve AB içinde yaşayan 1.2 milyon İngiltere vatandaşının haklarının da korunacağını ve geçiş döneminde de İngiltere'deki AB vatandaşlarının Brexit öncesindeki aynı haklar ve garantilerden faydalanacağını söyledi.

Anlaşmaya göre İngiltere'nin geçiş döneminde başka ülkelerle ticaret anlaşmalarını müzakere etme ve imzalama hakkı da olacak.

İngiltere Avrupa Birliği'den (AB) ayrılma (Brexit) sürecinin ilk aşaması olan geçiş dönemi koşullarında Brüksel ile anlaşma sağladı.

Davis ise İngiltere ile AB arasındaki ilişkinin geleceğinin en kısa zamanda başlayacağını ve bunun "en büyük, en kapsamlı ve en etkili ticaret anlaşması" olacağını söyledi.

Davis "Bugünkü anlaşma İngiltere ile AB arasında bir anlaşmanın her zamankinden yakın olduğu yönünde güvence verdi" dedi.

Brexit geçiş dönemi anlaşmasının bu hafta Brüksel'deki AB Zirvesi'nde İngiltere Başbakanı Theresa May ile diğer AB liderleri tarafından imzalanması planlanıyor.

İki tarafın müzakere etmesi gereken konuların arasında Avrupa Adalet Divanı'nın İngiltere'de geçiş döneminde ne tür bir rol oynayacağı da var.