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AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşması işliyor

02.04.2018 13:38 | Son Güncelleme

Yunanistan Göç Bakanlığı'nın verilerine göre ikinci yılını dolduran AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasına uyuluyor.

AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşması işliyor

Yunanistan'ın resmi haber ajansı ANA/MPA'nın verdiği bilgilere göre Yunanistan Göç Bakanlığı'nın verileri uyarınca Mart 2018'de Türkiye'den Yunanistan'a toplam bin 968 göçmen ve sığınmacı geçiş yaptı. Mart 2017'de ise Yunan adalarına bin 407 sığınmacı gelmişti.

Yunan Sahil Güvenlik'ten bir temsilcisi yaptığı açıklamada "Rakamlar 2016 Mart'ına göre çok daha iyi" şeklinde konuştu. Temsilci Mart 2018'de artan geçişlerin bir önceki yıla göre daha yüksek olmasını ise Ege'de havaların iyi olmasına bağladı.

Mart 2016'da Türkiye üzerinden Yunanistan topraklarına toplam 8 bin 604 kişi geçiş yapmıştı. Aynı ay Türkiye ile AB arasında mülteci anlaşmasının imzalanmasının ardından Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçişler büyük ölçüde azalmıştı.

Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci anlaşması uyarınca, Ege'nin doğusundaki adalara gelen sığınmacıların, Yunanistan'a yaptıkları sığınma başvurularının kabul edilmemesi halinde Türkiye'ye geri gönderilmesi öngörülüyor. Ancak Yunanistan'da yapılan sığınma başvurularının değerlendirilmesi personel yetersizliği nedeniyle çok uzun sürüyor.

Yunanistan Göç Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Yunan adalarındaki mülteci kabul ve kayıt merkezlerindeki yoğunluk ise devam ediyor. Yaklaşık 3 bin kişilik kapasiteye sahip Midilli'deki Moria sığınmacı kampında şu anda yaklaşık 5 bin 700 kişi bulunuyor.

dpa/BW,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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