AB ile vize pazarlığında hareketlilik

Konunun gelecek yılki AP seçimleri öncesinde çözülmesi hedefleniyor.Türk vatandaşlarına AB'de vize serbestisi sağlanması konusunda yıllardır süren anlaşmazlığın aşılması gündemde. Alman "Die Welt" gazetesinin üst düzey AB yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Türkiye'nin Türk vatandaşlar için vize serbestisi önündeki engellerin aşılması için bir ay önce yaptığı öneriler Brüksel'de olumlu yankı buldu.

Türk hükümeti, vize serbestisi için AB'nin talep ettiği 72 koşuldan yedisi dışındakileri yerine getirmiş, başta terörle mücadele yasasındaki değişiklikler olmak üzere karşılanmayan yedi koşulla ilgili olarak bir ay önce AB'ye teklifte bulunmuştu. "Die Welt"e konuşan ve isimleri açıklanmayan üst düzey AB yetkilileri, Türkiye'nin sunduğu önerilerin "çok önemli" ilerlemelere işaret ettiğini belirtti.

Üç noktada iyileştirme talebi

Haberde AB Komisyonu'nun önerilerle ilgili değerlendirmesini bu hafta içinde Türk yetkililere ileteceği ve üç noktada iyileştirmeye gidilmesini talep edeceği de aktarıldı. Brüksel'in bu bağlamda, terörle mücadele yasasında daha fazla orantılılık talep edeceği, ayrıca veri koruma ile Avrupa polis teşkilatı Europol çerçevesindeki işbirliği anlaşmasında da iyileştirmelere gidilmesini isteyeceği belirtiliyor.