AB İlerleme Raporu: Türkiye üyelikten hızla uzaklaşıyor, gecikmeksizin OHAL'i kaldırmalı

Avrupa Birliği (AB) bugün açıkladığı İlerleme Raporu'nda, Türkiye'nin birliğe üyelikten hızla uzaklaştığını bildirdi ve Ankara'ya "OHAL'i gecikmeksizin kaldırma" çağrısı yaptı.
Birliğin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlediği basın toplantısında "Türkiye özellikle hukukun üstünlüğü ve temel haklar konusunda AB'den büyük adımlarla uzaklaşmaya devam ediyor" dedi.
Hahn, "Komisyon, Türkiye'ye yeniden bu olumsuz eğilimi tersine çevirmeye öncelik verme çağrısı yaptı ve bugünkü raporda açık bir şekilde önerilerini ifade etti" diye konuştu.
Avrupa Komisyonu, her yıl düzenli olarak Türkiye ve diğer aday ülkeler için AB kriterlerine uyum konusunda attıkları adımlarla ilgili değerlendirmelerini kapsayan ilerleme raporları açıklıyor.
Reuters: AB Türkiye için bugüne kadarki en eleştirel İlerleme Raporu'nu hazırladı
Tüm dünyaya duyurdular! Kuzey Kore Güney Kore savaşı bitiyor!
Suudi Arabistan'dan Suriye askeri müdahale sinyali
Kritik MGK toplantısı sona erdi! OHAL yeniden uzuyor
İYİ Parti erken seçime girebilir mi? İşte kanun maddeleri ve partiden en net açıklama
Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'
Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak
İşkencenin böylesi! Eve kapattı, dövdü, üzerine kaynar su döktü! Yetmedi bir de...
Tüm dünya onların peşinde ama onlar Türkiye'de
Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor
Samsung'tan eşi benzeri olmayan telefon
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum