AB: ‘İran’la Nükleer Anlaşma Korunsun’

Avrupa Birliği AB Dış Politika Sorumlusu Federica Mogherini, İran'ın nükleer programıyla ilgili uluslararası anlaşmanın işlerliğini koruduğunu söyledi. Mogherini, İran'ın balistik füze geliştirmesi ve Ortadoğu'daki diğer faaliyetleriyle ilgili kaygılar bulunsa da bunların ayrı bir konu olarak ele alınması gerektiğini belirtti.
Mogherini, 2015 tarihli nükleer anlaşma konusunda Brüksel'de İngiltere, Fransa, Almanya ve İran dışişleri bakanları arasında yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Anlaşma, İran'ın nükleer programını kısıtlamasını bunun karşılığında Tahran'a uygulanan mali yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor.
İran, nükleer programının barışçı olduğunda ısrarcı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, diğer diplomatlarla birlikte basın toplantısında görünmedi ancak dün, anlaşmaya destek veren ve Amerika'yı yıkıcı politikalar uygulamakla suçlayan bir açıklama yaptı.
Olumlu etki
Mogherini, anlaşmanın İran'la tüm konularda daha derin işbirliği ve diyaloğa imkan tanıdığını belirterek, anlaşmanın başarıyla devam ettirilmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Mogherini, "İşleyen, dünyayı daha güvenli hale getiren ve bölgede potansiyel nükleer silahları önleyen bir anlaşmanın muhafaza edilmesi için uluslararası toplumun birlik içinde olması çok önemli. Tüm taraflardan bu anlaşmayı tam kapsamlı biçimde uygulamalarını bekliyoruz” diye konuştu.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da, ABD dahil tüm tarafların nükleer anlaşmaya saygı göstermesi gerektiğini söyledi. İran'la anlaşmanın müzakerelerini yürüten ülkeler arasında ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya yer alıyordu.
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da, anlaşma için "dünya çapında desteğin” inşa edilmesi ve İran'a "bölgede iyi bir komşu olduğunu” gösterme şansı tanınmasının önemli olduğunu kaydetti.
Johnson, "Nükleer anlaşmayla bağlantılı olmadan, İran'ın Yemen'deki dehşet verici krize çözüm bulma, Suriye'de barış çabasına katkıda bulunma ve bölgedeki diğer sorunların çözümüne yardımcı olma konularında ne yapabileceğine odaklanmamız meşru ve doğru yol” dedi.
İngiliz bakan, İran nükleer anlaşmasına daha iyi bir alternatif getiren bir taraf olduğunu düşünmediğini sözlerine ekledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın, Amerika'nın nükleer anlaşma öncesinde İran'a baskı unsuru olarak uyguladığı yaptırımların kaldırılması kararının devam edip etmeyeceğini açıklaması bekleniyor.
Trump, nükleer anlaşmayı, İran'ın bundan çok fazla fayda sağlarken karşılığında çok az şey verdiği gerekçesiyle sert sözlerle eleştiriyor.
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