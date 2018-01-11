AB: ‘İran’la Nükleer Anlaşma Korunsun’

Avrupa Birliği AB Dış Politika Sorumlusu Federica Mogherini, İran'ın nükleer programıyla ilgili uluslararası anlaşmanın işlerliğini koruduğunu söyledi. Mogherini, İran'ın balistik füze geliştirmesi ve Ortadoğu'daki diğer faaliyetleriyle ilgili kaygılar bulunsa da bunların ayrı bir konu olarak ele alınması gerektiğini belirtti.

Mogherini, 2015 tarihli nükleer anlaşma konusunda Brüksel'de İngiltere, Fransa, Almanya ve İran dışişleri bakanları arasında yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Anlaşma, İran'ın nükleer programını kısıtlamasını bunun karşılığında Tahran'a uygulanan mali yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor.

İran, nükleer programının barışçı olduğunda ısrarcı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, diğer diplomatlarla birlikte basın toplantısında görünmedi ancak dün, anlaşmaya destek veren ve Amerika'yı yıkıcı politikalar uygulamakla suçlayan bir açıklama yaptı.

Olumlu etki

Mogherini, anlaşmanın İran'la tüm konularda daha derin işbirliği ve diyaloğa imkan tanıdığını belirterek, anlaşmanın başarıyla devam ettirilmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.