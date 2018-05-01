HABER

AB: İsrail'in suçlamalarının delili yok

01.05.2018 12:49 | Son Güncelleme

AB Dış İlişkiler Temsilcisi Mogherini, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun İran ile ilgili açıklamalarında anlaşmanın delindiğine dair bir delil olmadığını söyledi.

AB: İsrail'in suçlamalarının delili yok

Alman hükümeti de önce belgeleri inceleyeceklerini belirtti.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun İran'ın nükleer programına ilişkin açıklamalarını değerlendiren Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Netanyahu’nun İran’ın nükleer anlaşmaya uymadığına dair bir delil sunmadığını belirtti.

Netanyahu'nun İran'ın gizli bir nükleer programı olduğunu ve nükleer başlıklı füzeler üzerinde çalıştığını öne sürdüğü açıklamasından kısa bir süre sonra konuşan Mogherini, Netanyahu’nun sunumunun İran’ın 2015 senesinde imzalanan anlaşmaya sadatakini sorgulamaya yer açmadığını belirtti.

Mogherini, İran’ın anlaşmaya uyup uymadığına dair kontrolleri yapan kurumun Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) olduğunu ve ellerinde aksi yönde bilgisi olanların bunları kuruma veya anlaşmayı yapan taraflara iletmesi gerektiğini söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran’ın nükleer faaliyetleri konusunda teknik incelemeler yapmakla yükümlü tek bağımsız kuruluş olduğuna dikkat çeken Mogherini, kurumun İran’la yapılan anlaşma sonrasında 10 rapor yayınladığını ve hepsinde de İran’ın anlaşmanın kurallarına uyduğunun belirtildiğini kaydetti.

Almanya İsrail’in iddialarını inceleyecek

Netayahu'nun sözleri sonrasında Alman haber ajansı dpa'ya açıklama yapan Alman hükümet sözcüsü, İsrail'in ortaya attığı iddiaları "inceleyip değerlendireceklerini” söyledi. "İran’ın tamamıyla barışçıl bir nükleer program yürüttüğüne dair uluslararası toplumun zamanında şüphelerinin olduğu açık” diyen sözcü, İran nükleer anlaşmasının 2015 yılında bu sebepten yapıldığını kaydetti.

Sözcü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında yapılan anlaşmanın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun denetiminde olan "eşi görülmemiş esaslı ve güçlü” bir denetim sistemine sahip olduğunu ifade etti. Sözcü, İran’ın anlaşmaya uyup uymadığı ile ilgili olarak bu kurum tarafından yürütülen bağımsız denetim sisteminin ileride de gerekli olacağını aktardı.

Konuyla ilgili bir açıklama da İngiltere’den geldi. İngiliz hükümet sözcüsü Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada "İngiltere, İran ve onun nükleer niyetleri bakımından hiçbir zaman naif olmadı” dedi. İngiliz sözcü de Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun denetim sistemine atıfta bulundu ve sistemin İran’ın nükleer anlaşmaya uyup uymadığını bağımsız olarak doğrulamak için en önemli yol olduğunu söyledi.

Netanyahu Merkel, Macron ve Putin ile görüştü

Başbakan Netanyahu’nun İran ile ilgili açıklamasından saatler sonra İsrail Başbakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Netanyahu'nun Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğü aktarıldı. Twitter paylaşımında Netanyahu'nun elindeki bulguları Almanya ve Fransa ile detaylı bir şekilde paylaşmak için bu ülkelere profesyonellerden oluşan bir ekip göndereceği belirtildi.

İsrail Başbakanlığı ayrıca Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğünü ve İngiltere ile Çin liderleriyle görüşmeyi planladığı da ifade edildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu Pazartesi akşamı basına yaptığı bir sunumda İran'ın anlaşmanın taahhütlerine rağmen gizli bir nükleer programı olduğuna ve nükleer başlıklı füzelerin menzilini genişletmeye çalıştığına dair ellerinde "yeni ve güçlü kanıtlar" olduğunu ifade etmişti. İran yönetimini yalan söylemekle suçlayan Netanyahu, ellerindeki belgeleri diğer ülkeler ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile paylaşacaklarını da kaydetmişti.

İran, İsrail'in bu iddialarınu reddederken ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo sunulan belgelerin gerçek olduğunu ifade etti.

dpa,rtr,AP,DW/DÇÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!Öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!
Erdoğan talimat verdi! AK Parti'de süre uzatıldıErdoğan talimat verdi! AK Parti'de süre uzatıldı
Flaş... Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!Flaş... Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

İlginizi Çekebilir

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi

Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'

İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran ABD'yi tehdit etti: Vurursanız, vurulursunuz!

İran ABD'yi tehdit etti: Vurursanız, vurulursunuz!

Telegram yasaklandı, Ruslar sokağa döküldü

Telegram yasaklandı, Ruslar sokağa döküldü

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye ve Suriye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye ve Suriye açıklaması

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

İsrail Başbakanı Netanyahu: İran atom bombası yapıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu: İran atom bombası yapıyor

Trump ve Kim Jong-un'un görüşme yeri belli oldu

Trump ve Kim Jong-un'un görüşme yeri belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.