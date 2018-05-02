AB Komisyonu 2021-2027 bütçe önerilerini açıkladı

Tarımda kesintiye gidilmesi, mali yardımları hukuk devleti prensibine bağlama planı bazı ülkerin tepkisini çekti.AB Komisyonu 2021-2027 yılları arasındaki bütçeye dair önerilerini açıkladı. Buna göre AB'nin 2021-2027 dönemini kapsayan bütçe 1 trilyon 279 milyar euroya yükselecek. 2020'ye dek olan AB'nin bir önceki yedi yıllık bütçesi 1.09 trilyon euroydu. AB 2021-2027 yılları arasındaki bütçede sınır güvenliği, göç ve araştırma gibi alanlara daha fazla para ayırmayı istiyor. Komisyon sınırların korunmasında görev yapacak çalışanların sayısının 10 bine çıkarılmasını öneriyor. Birlik bütçe için üye ülkelerden daha fazla destek beklerken, çiftçilere ve yapısal yardımlara ayrılan miktarın toplam yüzde 10 oranında azaltmasını planlıyor. Komisyon AB yardımlarını hukuk devleti ilkesine uyulmasıyla doğru orantılı hale getirmeyi istiyor. Birlik hukuk devleti prensibinin ihlali halinde yardımların devre dışı bırakılması, azaltılması ya da kısıtlanabilmesi seçeneklerinin uygulanmasından yana. İngiltere'nin ayrılmasıyla bütçede delik oluşacak

İngiltere'nin Birlik'ten ayrılmasıyla AB kendisine en büyük aidatı ödeyen ülkelerden birini kaybetmiş olacak. İngiltere'nin fiili olarak AB üyesi kaldığı geçiş süreci 2021 yılından itibaren AB'ye yılda 12-14 milyar euroya mal olacak. İngiltere'nin ayrılmasıyla AB Komisyonu'nda eksilen bu miktarın plastik vergisi ve bütçe kesintileriyle giderilmesi hedefleniyor. AB Komisyonu'nun bütçeden sorumlu üyesi Günther Oettinger Almanya'nın AB'ye ödeyeceği aidatın gelecekte artmasını bekliyor. Oettinger Alman birinci televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Almanya'nın Birlik'e gelecek yıllarda 11-12 milyar euro fazla aidat ödeyeceğini belirterek, "3,5-4 milyar euro İngiltere'nin AB'den ayrılacak olmasıyla ortaya çıkan açığın kapanması için gerekli" dedi. Almanya'dan tepki AB'ye en fazla aidatı ödeyen Almanya'nın Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas komisyonun bütçeye dair önerilerini "çok önemli bir adım" diye nitelendirdi. Her iki politikacı açıklamalarında, AB Komisyonu'nun doğru ağırlık noktaları belirlemek zorunda olduğunu ve harcalamaları AB değerlerini göz önünde bulundurarak daha mantıklı yapmasını talep etti. Alman siyasetçiler ayrıca üye ülkeler arasındaki mali yük dağılımın da adil olması gerektiğine dikkat çekti.