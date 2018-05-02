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AB Komisyonu 2021-2027 bütçe önerilerini açıkladı

02.05.2018 18:54 | Son Güncelleme

AB bütçesini İngiltere’nin Birlik'ten ayrılacak olmasına rağmen önümüzdeki yıllarda artırmayı planlıyor.

AB Komisyonu 2021-2027 bütçe önerilerini açıkladı

Tarımda kesintiye gidilmesi, mali yardımları hukuk devleti prensibine bağlama planı bazı ülkerin tepkisini çekti.AB Komisyonu 2021-2027 yılları arasındaki bütçeye dair önerilerini açıkladı. Buna göre AB'nin 2021-2027 dönemini kapsayan bütçe 1 trilyon 279 milyar euroya yükselecek. 2020'ye dek olan AB'nin bir önceki yedi yıllık bütçesi 1.09 trilyon euroydu.

AB 2021-2027 yılları arasındaki bütçede sınır güvenliği, göç ve araştırma gibi alanlara daha fazla para ayırmayı istiyor. Komisyon sınırların korunmasında görev yapacak çalışanların sayısının 10 bine çıkarılmasını öneriyor. Birlik bütçe için üye ülkelerden daha fazla destek beklerken, çiftçilere ve yapısal yardımlara ayrılan miktarın toplam yüzde 10 oranında azaltmasını planlıyor. Komisyon AB yardımlarını hukuk devleti ilkesine uyulmasıyla doğru orantılı hale getirmeyi istiyor. Birlik hukuk devleti prensibinin ihlali halinde yardımların devre dışı bırakılması, azaltılması ya da kısıtlanabilmesi seçeneklerinin uygulanmasından yana.

İngiltere'nin ayrılmasıyla bütçede delik oluşacak

İngiltere'nin Birlik'ten ayrılmasıyla AB kendisine en büyük aidatı ödeyen ülkelerden birini kaybetmiş olacak. İngiltere'nin fiili olarak AB üyesi kaldığı geçiş süreci 2021 yılından itibaren AB'ye yılda 12-14 milyar euroya mal olacak. İngiltere'nin ayrılmasıyla AB Komisyonu'nda eksilen bu miktarın plastik vergisi ve bütçe kesintileriyle giderilmesi hedefleniyor.

AB Komisyonu'nun bütçeden sorumlu üyesi Günther Oettinger Almanya'nın AB'ye ödeyeceği aidatın gelecekte artmasını bekliyor. Oettinger Alman birinci televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Almanya'nın Birlik'e gelecek yıllarda 11-12 milyar euro fazla aidat ödeyeceğini belirterek, "3,5-4 milyar euro İngiltere'nin AB'den ayrılacak olmasıyla ortaya çıkan açığın kapanması için gerekli" dedi.

Almanya'dan tepki

AB'ye en fazla aidatı ödeyen Almanya'nın Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas komisyonun bütçeye dair önerilerini "çok önemli bir adım" diye nitelendirdi. Her iki politikacı açıklamalarında, AB Komisyonu'nun doğru ağırlık noktaları belirlemek zorunda olduğunu ve harcalamaları AB değerlerini göz önünde bulundurarak daha mantıklı yapmasını talep etti. Alman siyasetçiler ayrıca üye ülkeler arasındaki mali yük dağılımın da adil olması gerektiğine dikkat çekti.

Diğer ülkelerin tepkisi

AB bütçesinden, ödediği aidat miktarından daha az yarar sağlayan ülkeler olan Hollanda, Avusturya, Danimarka ve İsveç aidat miktarının artırılmasını reddediyor.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz AB Komisyonu'nun bütçe önerisini, "kabul edilebilir bir çözüme uzak" diye tanımladı.

Fransa özellikle tarımdaki sübvansiyonların kesilmesi planlarını eleştirdi. Fransa Tarım Bakanlığı, Fransa'nın çiftçilere yapılan doğrudan yardımların yüzde beş kesilmesi planlarına karşı olduğu belirtildi. Fransa AB içinde tarım sübvansiyonlarından en fazla yararlananan ülkelerden biri.

Polonya da bütçe planlarına tepki gösterdi. Polonya Dışişleri Bakan yardımcısı yaptığı açıklamada bütçedeki değişim planlarına sıcak bakmadıklarını söyleyerek, "Tamamen bir uzlaşma sağlanması için yol uzun görünüyor" dedi.

Polonya özellikle AB'nin gelecekte Birlik yardımlarını üye ülkelerde hukuk devleti prensibine uyulup uyulmadığı koşuluna bağlamak istemesine tepki gösteriyor. Polonya'daki son yargı reformu AB'de tartışmalara yol açmıştı. Parlamento yasamanın yargı üzerindeki gücünü artıran yasayı kabul etmişti. Macaristan'daki uygulamalar da demokrasiyle uyuşmadığı gerekçesiyle AB içinde sık sık eleştiriliyor.

AB bütçesiyle ilgili olarak komisyonun önerileri önümüzdeki aylarda AB üyesi ülkelerce görüşülerek bir çerçeve belirlenecek. Bu konudaki kararı üye ülkelerin oy birliğiyle alması gerekiyor.

dpa, rtr / HT, GY

© Deutsche Welle Türkçe

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