AB Komisyonu Başkanı: Gazeteciler hapiste olduğu sürece Türkiye ile ilişkiler gelişmez

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, gazeteciler hapiste olduğu müddetçe Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin gelişemeyeceğini söyledi.

AB'nin yeni dönem başkanı Bulgaristan'ı ziyaret eden Juncker, "Gazeteciler Türk hapishanelerinde olduğu müddetçe bir gelişme olacağını düşünmüyorum" dedi.

Juncker bu açıklamayı Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı.

Borisov ise Türkiye ile yapılan göçmen anlaşmasının önemli olduğunu vurguladı.

"TÜRK HÜKÜMETİ GAZETECİLERE KARŞI TAVRINI GÖZDEN GEÇİRMELİ"

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ise AB dönem başkanlığını Türkiye ile birliğin ilişkilerinin geliştirilmesi için kullanmak istediklerini söyledi.

Zaharieva, "Türkiye'nin Avrupa ile mülteciler, terörizm, ekonomi ve enerji gibi birçok alanda önemli bir partner olduğuna inanıyoruz. Onlarla ilişkimizi sorunları saklamadan geliştirmeye çalışmalıyız" dedi ve ekledi:

"Türkiye'nin AB'ye üye olması gerçekçi olsun olmasın, onlarla nasıl bir ilişkimiz olması gerektiğini dürüst bir şekilde konuşmalıyız."