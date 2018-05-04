AB Komisyonu: ‘OHAL’de Adil Seçim Yapılamaz’

Dünya Basın Özgürlüğü günü nedeniyle Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen özel oturumun ikinci gününde yine Türkiye’deki durum tartışıldı. Oturumun ikinci gün konuşmacıları arasında Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komisyon Başkanı Johannes Hahn da vardı. Hanh, konuşmasına Türkiye ve Avrupa’nın birbirleriyle komşu olduklarını vurgulayarak başladı.

İfade özgürlüğünün AB için “olmazsa olmaz” olduğunu belirten Hanh, Türkiye’de yaşanan zorlukların bilincinde olduğunu söyledi. Türkiye’de ifade özgürlüğünün gerilemeye devam ettiğini söyleyen Hahn, “Vatandaşların açık bilgi alma hakkı vardır. Komisyonun son yıllık raporundaki bu bilgileri göstermiştir. Tüm bildirilere rağmen ifada özürlüğü gerilemeye devam ediyor. AB’ye katılacak bir ülke için ifade özgürlüğü vazgeçilmez değerdir. Standartlarımızdaki gerilemeye karşı pozisyon almalıyız. Bunu kendi üye ülkelerimiz için de yapıyoruz” dedi.

Siyasetçi, gazeteci ve akademisyenlerin cezaevinde olmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Hanh, “Ülkenin travmasını anlıyoruz, darbeyi ve terör saldırılarıyla ilgili travmayı gayet iyi anlıyoruz. Türkiye’nin orantılı yanıt ve önlem almasını sorgulamadık. Türkiye’de alınan önlemler orantısız olarak gözlenmiştir.500 kadar mahkeme devam ediyor. Bu suçlamaların ne kadar zayıf unsurlara dayandığını görünce tepkimiz artıyor. Son derece ağır yargılar verilmektedir. Suçsuzluk karinesinin uygulanması gerekmektedir. Kişiler ve aileler için son derece ağır sorunlar getirilmektedir. Terörle mücadele yasasında genel tanımlamalar var ve bu da keyfi uygulamalara yol açmaktadır. Bu tür mevzuatın değişmesini özellikle vize serbestisi çerçevesinde bunların yapılması gerektiğini söyledik” diye konuştu.