AB Komisyonu'ndan Suriye ve İsrail'e itidal çağrısı

Alman hükümeti ise İran’ı sert bir dille eleştirdi.AB Komisyonu bir İsrail savaş jetinin Suriye tarafından vurulması sonrasında bölgede durumun daha fazla tırmandırılmaması uyarısında bulundu. Komisyon'un bir sözcüsü "Hafta sonunda Suriye-İsrail sınırında yaşanan askerî gerginliğin son derece endişe verici olduğunu" söyledi ve anlaşmazlığın yayılma tehlikesine dikkat çekti. Sözcü Suriye'ye, müttefiklerine ve bölgesel güçlere uluslararası hukuka saygılı olmaları ve Suriye halkının acılarının daha da artırılmaması yönünde çağrıda bulunduklarını da açıkladı.

'Suriye'de siyasi çözümün alternatifi yok'

AB Komisyonu sözcüsü, "Suriye'de siyasi çözümün alternatifi olmadığı"nı da vurguladı. Sözcü, AB'nin BM'in öncülüğünde BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura tarafından sürdürülen arabuluculuk faaliyetini desteklemeye devam ettiği açıklamasını yaptı.

Suriye hava savunması cumurtesi günü Suriye'de İran‘a ait askerî noktaları bombaladıktan sonra İsrail'e dönmekte olan bir savaş jetini vurmuştu. İsrail ise bu olay öncesinde İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA) İsrail hava sahasına girdiğini, bu nedenle Suriye'deki noktalara hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı. F-16 tipi İsrail savaş jetinin vurulmasının İsrail ile İran destekli Suriye'deki askeri birlikler arasında bugüne kadar yaşanan en ağır olay olarak değerlendiriliyor.