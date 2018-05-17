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AB Liderleri ABD ile İran Arasında Tercihte Zorlanıyor

17.05.2018 20:58 | Son Güncelleme

AB liderleri bir yandan İran’la varılan nükleer anlaşma nedeniyle bu ülkeyle arttırdıkları ticari ilişkileri bozmak istemezken, bir yandan da ABD ile müttefiklik koşullarını bozmak istemiyor

AB Liderleri ABD ile İran Arasında Tercihte Zorlanıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın Başkan Donald Trump’ın İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararını desteklemese bile ülkesinin İran konusunda Amerika’yla bir ticaret savaşının içine girmeyeceğini söyledi.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da AB-Batı Balkanlar Zirvesi sırasında konuşan Macron, “Bir tarafı diğerine tercih etmeyeceğiz, Amerika’ya karşı İran’la yakın müttefik olmayacağız” dedi.

Macron, İran’da kalmak isteyen şirketler için her türlü güvenceyi sağlamak istediğini söyledi. Son olarak Fransız petrol şirketi Total, Amerikalı yetkililerden bir feragatname almadığı sürece İran’da planladığı milyar dolarlık bir projeden çekileceğini açıklamıştı.

“Avrupa anlaşmaya sadık kalacak”

Zirvede aynı konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer lider Almanya Cumhurbaşkanı Angela Merkel’di. Merkel tüm Avrupalı liderlerin Amerika’nın çekilmesine rağmen anlaşmaya sadık kalacaklarını söyledi.

Merkel, İran’ın nükleer programıyla ilgili Amerikan yaptırımlarından etkilenen Avrupalı şirketlerin zararını karşılamanın mümkün olmayacağını da sözlerine ekledi ve “ilüzyon yaratmamalıyız” dedi.

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